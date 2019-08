L’EUROPA NON RUSSA – ALLA FINE L’EUROPA SBUGIARDA MACRON, CHE VOLEVA FAR RIENTRARE MOSCA DENTRO IL G7 (CHE SAREBBE TORNATO G8 COME AI TEMPI DI SILVIONE E PRATICA DI MARE) – MA PASSA LA LINEA BRITANNICA-TEDESCA, E ANCHE AI RUSSI NON SEMBRA FREGARE PIÙ DI TANTO: “PER NOI NON È UN OBIETTIVO” – VIDEO