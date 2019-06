MA NON ERA QUELLO DEI ''5 ANNI AL GOVERNO?'' - SALVINI: ''LA PALUDE NON FA PER NOI. E SE CRESCIAMO DELLO ZERO VIRGOLA È INUTILE TIRARLA PER LE LUNGHE - RICORDO CHE I MINIBOT SONO NEL CONTRATTO DI GOVERNO E SONO STATI VOTATI ALL' UNANIMITÀ IN COMMISSIONE BILANCIO. SE QUALCUNO HA UNO STRUMENTO MIGLIORE SI FACCIA AVANTI - È COMINCIATA UNA STRANA OPERAZIONE. CHI FINO A QUALCHE SETTIMANA FA PENSAVA FOSSI UN CRETINO, ADESSO MI DICE SOTTOVOCE CHE SONO UNO STATISTA''