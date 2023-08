25 ago 2023 13:16

LA RUSSA CI È CASCATO DI NUOVO - IL PRESIDENTE DEL SENATO, DOPO SETTIMANE DI SILENZIO PER EVITARE GAFFE, SI BUTTA A PESCE IN UNA DIFESA DI FRANCESCO LOLLOBRIGIDA, SPERNACCHIATO PER LA FRASE SUI “POVERI CHE MANGIANO MEGLIO DEI RICCHI”: “ANCHE STAVOLTA MOLTI CAPISCONO TOMA PER ROMA. È COMUNQUE VERO CHE UN PIATTO POVERO COME LA PASTA ALLA NORMA È PER ME PIÙ BUONO E SALUTARE DI QUALSIASI PIETANZA COSTOSA. SE VOGLIONO POTREI INVITARE A PRANZO SCHLEIN E COMPAGNI PER FARE VERIFICARE DI PERSONA”