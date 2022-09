LA RUSSA SFIDA CHIARA FERRAGNI (E GIA’ FA RIDERE COSI’): “TRE MESI DI SILENZIO SOCIAL SE VINCIAMO NOI” – MA COSA HA SCATENATO L’IRA DEL FUMANTINO ESPONENTE DI FRATELLI D’ITALIA? LA INFLUENCER (PER MANCANZA DI TERMOMETRI) AVEVA PUBBLICATO UN POST CRITICO CONTRO IL CENTRODESTRA SUL TEMA ABORTO. ‘GNAZIO: "ACCETTA LA SCOMMESSA O SA DI PERDERE SOLDI GUADAGNATI SENZA MERITO?” E PENSARE CHE LA FERRAGNI, OGGI AVVERSARIA DEL CENTRODESTRA, ERA TRA I VIRGULTI DEL BERLUSCONISMO EPOCA PDL (PARTITO NEL QUALE MILITAVA ANCHE LA RUSSA)…

Da corriere.it

IGNAZIO LA RUSSA GIORGIA MELONI

«Se quelli che tu sponsorizzi perdono, ti sfido a tre mesi di silenzio social»: Ignazio La Russa, esponente di Fratelli d’Italia va all’attacco della influencer Chiara Ferragni che con un post du Instagram aveva invitato a non votare partiti di destra. Si rinnova in questo modo il duello a distanza tra il più ascoltato personaggio della rete e la destra italiana: alcune settimane fa terreno dello scontro era stato il diritto all’aborto e in particolare le politiche adottate nelle regioni governate dal centrodestra.

Ignazio La Russa, replicando a Chiara Ferragni ha detto che «da 10 anni nei governi ci sono sempre stati, senza aver mai vinto, tutti gli amici politici della Ferragni. Se erano corrotti? Lo afferma la Ferragni. Di sicuro erano l’opposto del bene. E sfido la Ferragni a tre mesi di silenzio social se perdono quelli che lei sponsorizza. Accetta la scommessa o sa che perderebbe una montagna di soldi guadagnati senza merito?».

CHIARA FERRAGNI CON I GIOVANI DEL PDL

Per ora nessuna risposta ma cosa ha scatenato l’ira del fumantino esponente di Fdi? Poche ore prima la influencer aveva pubblicato un post di taglio politico in cui invitava i suoi follower a «far sentire la vostra voce il 25 settembre». Chiara ferragni si era definita nella circostanza «antifascista, antirazzista e support Lgbt+». A proposito dei «partiti di Salvini, Meloni, Berlusconi» sostiene che «sono gli stessi che poche settimane fa al Parlamento europeo hanno votato contro una risoluzione che chiedeva di condannare l’abolizione del diritto di aborto negli Stati Uniti». E chiudeva: «Le elezioni, che per molti porteranno alla formazione di un nuovo “governo corrotto” per milioni di noi sono l’inizio di tutt’altro».

