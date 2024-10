RUSTY TRUMPONE! - A MENO DI DUE SETTIMANE DAL VOTO, DONALD TRUMP SORPASSA KAMALA HARRIS A LIVELLO NAZIONALE NELL'ULTIMO SONDAGGIO DEL WALL STREET JOURNAL, CHE CONSIDERA ANCHE CANDIDATI TERZI E INDIPENDENTI: 47% A 45%, MENTRE IN AGOSTO ERA LA CANDIDATA DEM AD AVERE UN VANTAGGIO DI 2 PUNTI - UN SONDAGGIO DEL FINANCIAL TIMES CONFERMA CHE TRUMP RECUPERA E SUPERA KAMALA HARRIS: È IL CANDIDATO IN CUI GLI AMERICANI HANNO MAGGIORE FIDUCIA SUI TEMI DELL'ECONOMIA…

WSJ, TRUMP IN VANTAGGIO CON IL 47% CONTRO IL 45% DI HARRIS

IN AGOSTO ERA LA VICEPRESIDENTE AD ESSERE AVANTI DI DUE PUNTI

dibattito tra donald trump e kamala harris 6

(ANSA) - WASHINGTON, 24 OTT - A meno di due settimane dal voto, Donald Trump sorpassa Kamala Harris a livello nazionale nell'ultimo sondaggio del Wall Street Journal, che considera anche candidati terzi e indipendenti: 47% a 45%, mentre in agosto era la candidata dem ad avere un vantaggio di 2 punti (che rimane sempre dentro il margine di errore). Dalla rilevazione emerge che gli elettori hanno adottato una visione più positiva del programma e delle performance passate del tycoon e una visione più negativa della vicepresidente.

dibattito tra donald trump e kamala harris 4

Il sondaggio suggerisce che una raffica di pubblicità negativa nella campagna e le performance dei candidati stessi hanno minato alcune delle impressioni positive di Harris che gli elettori hanno sviluppato dopo che ha sostituito il presidente Biden come candidata alla Casa Bianca. Le opinioni su Harris sono diventate più negative da agosto, quando una quota uguale di elettori la vedeva in modo favorevole e sfavorevole. Ora, le opinioni sfavorevoli prevalgono di 8 punti percentuali, 53% contro 45%.

dibattito tra donald trump e kamala harris 5

Inoltre, gli elettori danno a Kamala la sua valutazione peggiore come vicepresidente nelle tre volte in cui il Wsj ne ha parlato da luglio, con il 42% che approva e il 54% che disapprova la sua performance. Al contrario, le opinioni su Trump sono diventate più rosee.

Gli elettori ricordano il suo periodo da presidente in modo più positivo che in qualsiasi altro momento di questo ciclo elettorale, con il 52% che approva e il 48% che disapprova la sua performance in carica, una valutazione positiva di 4 punti che contrasta con la valutazione negativa di 12 punti per Harris.

donald trump kamala harris

Inoltre, gli elettori danno a Trump un solido vantaggio nella maggior parte dei casi quando vengono interrogati sui programmi e le politiche dei candidati. Gli elettori hanno una visione piu' favorevole che sfavorevole di 10 punti del piano economico di Trump per il paese, mentre le opinioni sfavorevoli sul piano economico di Harris superano quelle positive di 4 punti.

SONDAGGIO FT, TRUMP DAVANTI A HARRIS SULL'ECONOMIA

WASHINGTON

KAMALA HARRIS DONALD TRUMP

(ANSA) - WASHINGTON, 24 OTT - Donald Trump recupera e supera Kamala Harris: è il candidato in cui gli americani hanno maggiore fiducia sui temi dell'economia. E' quanto emerge da un sondaggio del Financial Times e della University of Michigan Ross School, secondo il quale l'ex presidente ha il 44% dei consensi contro il 43% di Harris. E' la prima volta che Trump è avanti a Harris sull'economia in un sondaggio del Financial Times.