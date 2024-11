IL SABATO DEL VILLAGGIO – UN ABBRACCIO A LARRY SABATO, UNO DEGLI ANALISTI PIÙ “PRESTIGIOSI” D’AMERICA, CHE DOPO AVER DATO PER VINCENTE KAMALA HARRIS SI ARRAMPICA SUGLI SPECCHI PER GIUSTIFICARE LA SUA FIGURACCIA. E SCARICA LA COLPA DELLA SCONFITTA DEMOCRATICA SUL POVERO JOE BIDEN: “IL VERO PROBLEMA È STATO LUI. ORA PASSERÀ DEL TEMPO PRIMA CHE UNA DONNA VENGA CANDIDATA ALLA PRESIDENZA” (UN'ALTRA PREVISIONE AD MINCHIAM?)

Estratto dell’articolo di Ang. Pau. Per “Il Messaggero”

Dietro alla vittoria di Trump ci sono diversi fattori, «ma di sicuro la decisione di Joe Biden di non farsi da parte prima e di permettere delle primarie del partito democratico è uno dei motivi che più hanno pesato sulla sconfitta di Kamala Harris», dice Larry Sabato, numero uno del Center for Politics della University of Virginia, una delle le voci più prestigiose tra gli analisti politici degli Stati Uniti: «Persino la campagna di Trump non credeva in una vittoria come questa, certo non di queste proporzioni, soprattutto negli stati del Blue Wall che ora è stato abbattuto».

Nel 2020, Trump ha perso con lo stesso numero di voti con cui ha vinto nel 2024, poco più di 70 milioni. Nel frattempo, i democratici, con Harris, hanno perso milioni di voti rispetto a Joe Biden. Cosa è successo? Quegli elettori sono rimasti a casa o hanno spostato il loro sostegno?

«La tanto decantata operazione di mobilitazione al voto dei democratici è fallita miseramente. Ma il vero problema è stato Joe Biden, che ostinatamente ha insistito nel candidarsi per la rielezione all'età di 81 anni, quando era chiaramente invecchiato e fragile. Se i democratici avessero svolto delle primarie aperte […] primavera del 2024, il candidato finale (che fosse Harris o un altro) sarebbe stato in una posizione molto migliore per sfidare Trump».

I democratici hanno provato due volte a eleggere un presidente donna ed entrambe le volte hanno perso, sempre contro Trump. Pensa che saranno i repubblicani a portare una donna alla presidenza degli Stati Uniti, magari con qualcuno come Nikki Haley?

«Trump non permetterà mai a Nikki Haley di essere la candidata. E per due volte, Trump ha scelto uomini come vicepresidente. Passerà del tempo prima che uno dei due partiti nomini di nuovo una donna come candidata alla presidenza».

In molti avevano previsto che Harris avrebbe vinto con un lieve margine e quasi tutti erano convinti che fosse forte negli stati del Blue Wall. Cosa è successo?

«In realtà, eravamo al limite inferiore delle previsioni su Harris, appena sopra i 270 voti elettorali. Alcuni avevano persino previsto che superasse i 300. Abbiamo mantenuto una certa cautela […]. Persino alcuni nella campagna di Trump temevano che i democratici avessero il vantaggio nel Blue Wall. Il Blue Wall ora non esiste più: è stato frantumato».

