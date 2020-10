SALA RECLAMI: “UN LOCKDOWN A MILANO ORA SAREBBE SBAGLIATO. E’ UN’IDEA DI RICCIARDI O DEL MINISTERO?” – IL SINDACO DI MILANO E QUELLO DI NAPOLI DE MAGISTRIS SCRIVONO UNA LETTERA PER CHIEDERE CHIARIMENTI SULLE PAROLE DEL CONSULENTE DEL MINISTRO, RICCIARDI, CHE HA PARLATO DI UN LOCKDOWN “NECESSARIO” A MILANO E NAPOLI – “OGGI IL TEMA È DI TENERE IN CASA GLI ANZIANI…” – VIDEO

Da Corriere.it

le borracce di beppe sala 1

Il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, e quello di Napoli, Luigi de Magistris, hanno scritto una lettera al ministro della Salute, Roberto Speranza, per chiedere chiarimenti sulle affermazioni fatte dal consulente del ministero, Walter Ricciardi, che ha parlato di un lockdown «necessario» nelle due città.

«Stamattina ci siamo sentiti con il sindaco di Napoli, Luigi de Magistris, perché ieri il consulente del ministero della Salute, il professor Ricciardi, ha evocato un lockdown a Napoli e Milano - ha spiegato Sala in un video suoi social -. Abbiamo scritto al ministro per chiedergli se quella è un’opinione del suo consulente o è un’opinione del ministero e, nel caso fosse un’opinione del ministero, se è basata su dati e informazioni che il ministero ha e noi non abbiamo».

walter ricciardi al meeting di rimini 1

Il sindaco ha poi ricordato i dati sanitari di Milano relaviti alla diffusione dell’epidemia e al suo “peso” sulle strutture sanitarie: «oggi abbiamo meno di 300 terapie intensive, ne abbiamo avute 1.700 nella primavera scorsa, sono in crescita ma stiamo facendo dei sacrifici, vediamo cosa succederà» riferendosi soprattutto a quanto detto ieri durante l’intervista a Milena Gabanelli e cioè che a Milano c’è ancora un “tempo di osservazione” di 10, 15 giorni prima di prendere una decisione “estrema” come quella del lockdown totale cittadino.

BEPPE SALA ROBERTO SPERANZA walter ricciardi al meeting di rimini 2 DE MAGISTRIS E DE LUCA DE MAGISTRIS E DE LUCA beppe sala legge se stesso BEPPE SALA