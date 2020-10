SALTA IL BANCO - IL PAPOCCHIO DEL DUO AZZOLINA E DOMENICO ARCURI NON CADE SOLO SUI VOSTRI FIGLI - ANCHE ALLA SCUOLA MEDIA “BELLI-COL DI LANA”, A ROMA, LA STESSA CHE FREQUENTA IL FIGLIO DI GIUSEPPE CONTE, SONO ARRIVATI BANCHI LUNGHI E TROPPO GRANDI CON SEDIE MINUSCOLE - UNA SITUAZIONE A DIR POCO SURREALE CHE COSTRINGE LA PRESIDE A PROTESTARE CON INVITALIA…

Un disastro dopo l'altro per Domenico Arcuri e Lucia Azzolina. Questa volta sul commissario per la ripartenza delle scuole sul ministro dell'Istruzione si abbatte la "sciagura" dei banchi e delle sedie destinate alle classi. E non in una scuola "a caso". Ma alla scuola media Belli-Col di Lana, a Roma. La stessa che frequenta il figlio di Giuseppe Conte. Qui questa mattina, martedì 6 ottobre, sono arrivati banchi e sedie nuovi.

Peccato però che i banchi, guardando le foto, appaiano piuttosto dei tavolini da bar, troppo lunghi e grandi. Tanto da non riuscire a entrare nelle porte dell'istituto. L'esatto opposto, invece, le sedie che sono troppo piccole per i ragazzi delle medie, lillipuziane. Una situazione a dir poco surreale che costringe la preside ad appellarsi ad Invitalia, la società per azioni partecipata al 100 per cento dal Ministero dell'Economia. Insomma, soldi - degli italiani - buttati nuovamente al vento.