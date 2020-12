UNO PER UNO, TUTTI GLI IRRIDUCIBILI A 5 STELLE CHE NON INTENDONO VOTARE LA RIFORMA DEL MES NONOSTANTE LA MINACCIA DI CRIMI. NON SI TRATTA SOLO DI DIBBA PEOPLE, MA ANCHE DI SENATORI E DEPUTATI ENTRATI IN ROTTA CON IL MOVIMENTO PER ALTRI MOTIVI (VEDI MORRA). BASTERANNO A FAR SALTARE IL GOVERNO? PROBABILMENTE NO, GRAZIE AL SOCCORSO DI FORZA ITALIA E QUALCHE TRUCCHETTO (TIPO PARLAMENTARI CHE USCIRANNO DALL'AULA)