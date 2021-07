SALVARE IL PIANETA, MA A CHE PREZZO? - I PRODUTTORI DI AUTOMOBILI E LE COMPAGNIE AEREE PROVANO A FAR RAGIONARE L'UNIONE EUROPEA: IL PIANO SUL CLIMA CON CUI BRUXELLES PUNTA A DIMEZZARE LE EMISSIONI ENTRO IL 2030 NEL TENTATIVO DI FRENARE IL RISCALDAMENTO GLOBALE HA OBIETTIVI TROPPO AMBIZIOSI - MOLTE AZIENDE E ORGANISMI COMMERCIALI SONO PRONTI A FARE PRESSIONE SUI LORO GOVERNI PER RESPINGERLO, ANNUNCIANDO UNA DURA BATTAGLIA PER LA COMMISSIONE EUROPEA

Articolo del "Financial Times" dalla rassegna stampa di "Epr Comunicazione"

Le imprese più inquinanti d'Europa hanno accusato l'UE di mettere in pericolo gli investimenti e l'innovazione dopo che Bruxelles ha svelato piani ambiziosi per dimezzare le emissioni entro il 2030 nel tentativo di frenare il riscaldamento globale.

Le case automobilistiche, le compagnie aeree e l'industria pesante hanno colpito le proposte, che includono un divieto de facto sulle nuove auto diesel e a benzina dal 2035, una tassa sul carburante per l'aviazione e il trasporto marittimo, e la decisione di eliminare gradualmente dal 2026 i crediti di inquinamento gratuiti assegnati nell'ambito del sistema di scambio delle emissioni dell'UE.

IL PIANO UE PER DIMEZZARE LE EMISSIONI

L'ETS, che fissa un prezzo sull'inquinamento, è stato anche esteso per la prima volta all'industria navale.

Poche ore dopo che l'UE ha pubblicato il suo piano, molte aziende e organismi commerciali si sono preparati a fare pressione sui loro governi per respingerlo, annunciando una dura battaglia per la Commissione europea che sta negoziando con gli Stati membri per far diventare legge la tabella di marcia – scrive il FT.

I produttori europei di automobili, in particolare, sono in rivolta per gli obiettivi di emissioni più severi per le auto e i camion nel prossimo decennio, compreso il requisito per tutte le nuove auto di avere zero emissioni dal 2035.

L'industria automobilistica spagnola, la seconda più grande dell'UE dopo la Germania, ha detto che il settore è stato individuato per un trattamento sfavorevole, anche se altre industrie insieme producono più di due terzi dei gas serra dell'UE. Ha esortato il governo spagnolo "a considerare la sua posizione".

Il gruppo di pressione tedesco delle case automobilistiche, il VDA, ha detto che le misure sono "anti-innovazione", definendole "quasi impossibili da raggiungere" per le aziende, compresi i fornitori. Tuttavia, la più grande casa automobilistica europea, Volkswagen, che sta investendo 35 miliardi di euro in veicoli elettrici, ha accolto con favore il pacchetto.

Nel settore dell'aviazione, Lufthansa ha convenuto che una protezione ambiziosa del clima e un prezzo del carbonio sono "giusti e necessari", ma ha detto che sarebbe stata svantaggiata rispetto ai concorrenti globali.

Ha detto che la combinazione della graduale eliminazione dei crediti di carbonio, una quota vincolante per i carburanti sostenibili per l'aviazione e, in particolare, una tassa sul kerosene avrebbe ostacolato le compagnie aeree europee.

Il vettore tedesco ha detto che un meccanismo di finanziamento dovrebbe essere sviluppato per aiutare a pagare i carburanti sostenibili, che sono diverse volte più costosi del cherosene. "Solo allora [la tabella di marcia] sarà neutrale dal punto di vista della concorrenza".

Il capo della Iata, il gruppo globale di commercio dell'aviazione, è stato più scettico. Willie Walsh, l'ex amministratore delegato del gruppo aereo IAG, ha accusato Bruxelles di un "autogol" sui piani per tassare il carburante fossile.

"Rendere il jet fuel più costoso attraverso la tassazione segna un 'autogol' sulla competitività che fa poco per accelerare la commercializzazione del carburante sostenibile", ha detto.

L'organismo europeo dell'aviazione, A4E, si è unito al coro di disapprovazione, dicendo che le misure renderebbero il volo più costoso per i passeggeri.

Settori difficili da decarbonizzare come il cemento, l'acciaio, i fertilizzanti e i produttori di alluminio si sono anche lamentati dei piani per eliminare gradualmente i crediti di carbonio gratuiti entro il 2036.

Questi settori, insieme alla produzione di elettricità, rappresentano il 45% delle emissioni nell'ambito dell'EU ETS, e saranno i primi ad essere inclusi in un nuovo regime che imporrà tasse sul carbonio alle importazioni da paesi che non hanno un equivalente prezzo del carbonio.

Il cosiddetto meccanismo di aggiustamento alle frontiere del carbonio aiuterebbe a livellare il campo di gioco contro le importazioni più economiche, hanno detto le aziende, ma presenta ancora problemi.

Cedric de Meeus, vicepresidente degli affari pubblici di Holcim, uno dei maggiori produttori europei di cemento, ha sostenuto che l'eliminazione graduale dei crediti di carbonio per l'industria deve essere fatta con attenzione. "Non si vuole uno shock economico che nessun settore industriale potrebbe sopportare".

Anche i produttori europei di metallo si sono uniti alla richiesta di una maggiore protezione. La European Steel Association ha detto che l'eliminazione graduale delle quote di carbonio gratuite aumenterebbe i costi dell'industria e ridurrebbe le risorse finanziarie disponibili per investire in tecnologie di decarbonizzazione nel medio termine. Tata Steel ha concordato che il nuovo quadro porterebbe a un aumento dei costi operativi. "Ma riconosciamo anche le misure per sostenere la nostra transizione di decarbonizzazione".

I produttori di alluminio avevano cercato l'esclusione dalla fase pilota della carbon border levy, ma non sono riusciti ad ottenerla. Eurometaux, che rappresenta i produttori di metallo in Europa, ha detto che mentre questo aspetto era deludente, era "soddisfatto" dell'esclusione delle emissioni indirette dal piano.

Le emissioni indirette, denominate scope 2, sono quelle associate alla generazione di elettricità acquistata. L'alluminio è uno dei materiali più energivori da produrre. La cattura dell'industria navale nei piani dell'UE ha scatenato un po' di sgomento, con l'estensione del sistema di scambio di carbonio a tutti i viaggi intra-UE e al 50% di tutti i viaggi verso o da paesi esterni al blocco.

Guy Platten, segretario generale della International Chamber of Shipping, ha criticato le proposte come una "pura presa di soldi" per sostenere la ripresa economica dell'Unione dalla pandemia.

La risposta è stata più equilibrata da Maersk, la più grande compagnia di navigazione di container del mondo.

Simon Bergulf, direttore degli affari normativi alla Maersk, ha detto che il quadro è "l'idea giusta", anche se era nervoso che le politiche potrebbero alienare i paesi non UE.

In netto contrasto con altri settori industriali, le compagnie energetiche sono state ampiamente positive riguardo alla tabella di marcia che stimola le energie rinnovabili. L'amministratore delegato della BP, Bernard Looney, ha detto che stimolerà la domanda dei consumatori per l'energia a bassa emissione di carbonio e creerà grandi opportunità commerciali.

Anche le società di servizi che sono passate alle energie rinnovabili sono ottimiste. Markus Krebber, amministratore delegato della tedesca RWE, ha detto che è stato un "buon giorno" per l'ambiente e per il business. "[Apre] nuove possibilità per accelerare l'espansione delle energie rinnovabili e per darsi una mossa con l'economia dell'idrogeno".

Alcuni dirigenti di aziende energetiche hanno avvertito che, mentre hanno ampiamente sostenuto gli obiettivi dell'UE, ci potrebbero essere elementi contro i quali si opporrebbero, se sentissero che sono stati mal progettati o hanno portato costi ingiusti.

Ignacio Galán, presidente esecutivo della spagnola Iberdrola, che è considerato un leader nelle energie rinnovabili, ha detto che gli stati membri devono "guardare i loro processi di pianificazione e autorizzazione per garantire che i progetti possano essere consegnati nei tempi necessari".