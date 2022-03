SALVINI COME GHANDI! - IL “CAPITONE” VUOLE ANDARE IN UCRAINA COME “COMBATTENTE PER LA PACE, E MATTIA FELTRI LO SPERNACCHIA: “IO HO GIÀ PARLATO CON UN AMICO CHE CI METTE A DISPOSIZIONE IL POLIGONO DI TIRO DI MONTE ROMANO. CI PORTIAMO MATTEO, TANTO NON SE NE ACCORGE. FACCIAMO ARRIVARE UN PO' DI FIGURANTI, GLI FACCIAMO SPARACCHIARE DUE COLPI A SALVE E POI UN SOSIA DI PUTIN E UN SOSIA DI ZELENSKY, COLPITI DALL'EVANGELICA ISPIRAZIONE DEL SEGRETARIO, SI ABBRACCIANO E DICHIARANO L'ARMISTIZIO. LA GUERRA È FINITA, PASTICCINI, SPUMANTE, E…”

Mattia Feltri per “la Stampa”

Temo di non essere in possesso delle competenze scientifiche necessarie ad affrontare questo articolo.

È infatti successo che ieri Matteo Salvini abbia indetto una conferenza stampa per illustrare l'idea da cui è stato folgorato, e con cui conta di risolvere la faccenda: «Una grande marcia per la pace che invada pacificamente l'Ucraina e si frapponga fra il popolo e le bombe».

Lui, spiega, sarebbe orgogliosamente alla testa del corteo, e insisto, sono sprovvisto degli strumenti scientifici per esplorare il processo mentale che conduca un leader politico a proporre una sfilata sotto i bombardamenti, per cui mi limito a un'osservazione di natura logistica: non so quanto pagherei per vedere le facce delle guardie di frontiera ucraine, mentre Salvini cerca di convincerle dei suoi ecumenici progetti.

Però colgo l'occasione per rivolgere un appello a Giancarlo Giorgetti, Luca Zaia, Massimiliano Fedriga e altri leghisti dotati di raziocinio e buon cuore: facciamo qualcosa. Io ho già parlato con un amico che ci mette a disposizione il poligono di tiro di Monte Romano. Ho guardato su Google, è perfetto.

Ci portiamo con un elicottero Matteo, tanto non se ne accorge. Facciamo arrivare da Cinecittà un po' di figuranti, con le divise che trovano, gli facciamo sparacchiare due colpi a salve e poi un sosia di Putin e un sosia di Zelensky, colpiti dall'evangelica ispirazione del vostro segretario, si abbracciano e dichiarano l'armistizio.

La guerra è finita, pasticcini, spumante, e con le dovute cautele lo conduciamo in un'amorevole casa di riposo, che a suo ulteriore beneficio chiameremo Palazzo Reale. Credetemi, è meglio per tutti.

2 - «ANDIAMO A SFILARE A KIEV» SALVINI RESPINGE GLI ATTACCHI

Virginia Piccolillo per il “Corriere della Sera”

Si dice pronto ad andare in Ucraina, magari l'8 marzo, «festa delle donne che dall'Ucraina stanno scappando». Di più, auspica una grande «marcia di combattenti della pace», lanciata da papa Francesco, che possa «invadere» il Paese e frapporsi così alla guerra. Matteo Salvini contrattacca alle accuse di voler sostenere Vladimir Putin, finite in prima pagina sul New York Times , che liquida come «sciocchezze».

«La situazione è chiara: qua c'è Putin che ha aggredito e c'è Zelensky che sta resistendo e si sta difendendo. E noi siamo al fianco degli invasi», dice il leader leghista presentando un sondaggio-lampo, svolto il 28 febbraio dal professor Enzo Risso, secondo il quale l'89% degli italiani chiede lo stop degli scontri e di agire con la diplomazia e non con le armi, l'87% auspica una de-escalation gestita dall'Onu e il 93% nuovi accordi per la riduzione delle armi nucleari. Ne prende spunto per dire che «bomba chiama bomba». E censurare «la caccia al russo».

Una posizione, assicura Salvini, che non cela pregressi interessi filorussi, come ipotizzato dal New York Times . «Non ho mai preso dollari, rubli, yen. Tutti, da Prodi a Renzi e Letta, quando erano al governo hanno avuto contatti con la Russia e con Putin, mi sembra ragionevole, mai pensato che lo facessero per interessi personali», dichiara. E tentando di fugare ogni dubbio sostiene: «Da Mosca ho riportato solo i pupazzi di Masha e Orso ».

I dubbi però continuano a rimbalzare. L'AdnKronos pubblica, poche ore dopo, il contenuto di quello che Salvini stesso il 6 marzo 2017 su Facebook definiva lo «storico accordo a Mosca, tra la Lega e Russia Unita di Putin», per «un partenariato paritario e confidenziale tra la Federazione Russa e la Repubblica Italiana» e di «scambi di informazioni».

Il leghista dice: «Dobbiamo dare all'Ucraina la possibilità di difendersi ma la priorità è la pace. Sto ragionando con l'ambasciata italiana, la Caritas, Sant' Egidio. Ho inviato messaggi ai premier polacco e ungherese per i corridoi umanitari». E punzecchia il ministro degli Esteri Luigi Di Maio: «Spero che stia parlando con tutte le parti in conflitto. Non so se lo stia facendo.

Se devo chiedere fermate i missili lo devo chiedere a chi li spara». Salvini si dice favorevole anche ad accogliere i profughi: «I bimbi vanno sempre difesi e accolti» e non bisogna confondere «gli orfani dall'Ucraina con chi sbarca col telefonino ultimo modello e va a spacciare».

Per questo lancia un appello alla ministra della Famiglia, Elena Bonetti, in favore di quei bambini già adottati che sono bloccati in Bielorussia. E l'ingresso dell'Ucraina nell'Unione Europea? Nel sondaggio l'82% degli intervistati si dice favorevole. D'accordo anche con questo?

Al Corriere Salvini risponde: «Attenzione. Sì, ma valutando tutti quei Paesi, come Serbia e Albania, che sono in fase di preadesione da anni». E aggiunge: «La domanda è: cosa avvicina la pace e cosa no? Avvicinare i missili a Mosca avvicina la pace?». Le bombe però sono già arrivate. Salvini insiste: «Dialogo, dialogo, e vediamo chi ha la testa più dura».

