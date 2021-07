A SALVINI CONTINUANO A GIRARE I MELONI - “FRATELLI D’ITALIA” PERDE LO 0,3% MA RIMANE IL PRIMO PARTITO, CON IL 20,5% DEI CONSENSI, DAVANTI ALLA LEGA (CHE VALE IL 20,1%) - CRESCONO PD E M5S: I GRILLINI PASSANO DAL 14,4% AL 15,2% IN UNA SETTIMANA, I “DEM” SALGONO AL 19,1 - IL RADAR DI SWG: GLI ITALIANI APPREZZANO IL DECISIONISMO DI DRAGHI, ANCHE SULLE NOMINE PUBBLICHE, E LA FIDUCIA NELL’UE HA RAGGIUNTO UN NUOVO PICCO DOPO IL RECOVERY FUND

1 - SONDAGGI POLITICI: FRATELLI D'ITALIA PRIMO PARTITO, CRESCONO PD E M5S

Fratelli d'Italia primo partito davanti alla Lega. Pd e M5S crescono. E' il quadro delineato dal sondaggio Swg per il tg La7. Fratelli d'Italia perde lo 0,3% ma la formazione di Giorgia Meloni, con il 20,5%, si conferma primo partito davanti alla Lega di Matteo Salvini, che cede lo 0,1% e ora vale il 20,1%. Il Partito Democratico guadagna lo 0,2% e sale al 19,1%. Netto il passo avanti del M5S, che passa dal 14,4% al 15,2%. Forza Italia scende dal 6,8% al 6,5%. Azione arriva al 4,1%, mentre Articolo 1 è al 2,6%, davanti a Italia Viva (2,5%).

2 - IL RADAR DI SWG (12-18 LUGLIO 2021)

1 - LE NOMINE DEI DIRIGENTI DELLE IMPRESE PUBBLICHE

Le nomine dei manager delle imprese pubbliche hanno spesso sollevato polemiche e discussioni sulle modalita e sui criteri di scelta.

Al di la del fatto se lo ritengano giusto o no, appare evidente come gli italiani riconoscano il forte legame presente tra la scelta delle nomine e gli equilibri politici all’interno del Governo. Risultano diffuse le critiche sulla scarsa trasparenza e la valorizzazione delle competenze con cui queste selezioni vengono fatte.

La mancanza di trasparenza e di attenzione alle competenze e messa in evidenza soprattutto dai Pentastellati e dagli elettori che oggi non sostengono alcun partito. Restano piu soddisfatti gli elettori di Lega e PD che, infatti, difendono, piu di altri elettorati, l’adeguatezza dei manager posti a capo di aziende a partecipazione pubblica, i quali, pero, per la maggioranza sono inadeguati.

Piu in generale una parte rilevante degli italiani approva il fatto che il Presidente del Consiglio scelga i candidati a nomine pubbliche in completa autonomia dai partiti di maggioranza. Non deve stupire, quindi, come le attuali scelte fatte dal Presidente Draghi non trovino particolare opposizione da parte dell’opinione pubblica.

le nomine dei dirigenti delle imprese pubbliche radar swg 12 18 luglio 2021 3

2 - GLI ITALIANI E L’UE

Malgrado le preoccupazioni del momento, la fiducia degli italiani nell’Unione Europea ha raggiunto un nuovo picco, attestandosi ai livelli piu alti (il 48%) da oltre un decennio. Si tratta di un chiaro segno di apprezzamento per la reazione di Bruxelles all’emergenza, soprattutto in relazione al piano Next Generation EU.

Tuttavia, nonostante la crescita nella fiducia, gli italiani hanno ancora molti dubbi sull’autorita effettiva delle istituzioni di Bruxelles: per il 41% sono viste come un riferimento saldo e fondamentale solo per una parte minore dei Paesi membri. Di conseguenza, e opinione diffusa che le istituzioni europee facciano fatica a far seguire una linea comune a tutti i Paesi, soprattutto per quanto riguarda le politiche del lavoro e i diritti civili.

Sul futuro dell’Unione Europea gli italiani hanno una visione frammentata, ma prevale leggermente la tendenza per una maggiore integrazione tra i Paesi membri (48%), rispetto all’inclinazione a differenziarsi (41%). Tuttavia, risultano largamente minoritarie le due posizioni piu nette: quella prettamente sovranista rappresenta il 14% dell’opinione pubblica, mentre i propensi a una soluzione di integrazione spinta sono il 21%.

3 - RELIGIONE E SPIRITUALITA

Il rapporto con la religione e la spiritualita continua ad evidenziare una tendenza alla destrutturazione che porta con se anche elementi contraddittori. Dopo il crollo legato al lockdown diminuisce ulteriormente la quota di chi si definisce cristiano cattolico, andando ad alimentare altre forme di religiosita piu o meno strutturata che coinvolgono ormai un italiano ogni quattro.

La religione e importante solo per pochi, ma la pratica della preghiera continua ad essere maggioritaria, per quanto in due anni sia raddoppiata la quota di chi dichiara di non pregare mai.

Allo stesso tempo l’interesse verso la meditazione e alto, ma solo pochi la praticano, per lo piu attraverso modalita fai da te. Infine aumenta la superstizione, con il 40% degli intervistati che dichiarano di essere, almeno in parte, superstiziosi.

Il quadro generale conferma quindi da un lato una tensione e una ricerca verso modelli di spiegazione della realta e di gestione della propria esperienza di vita che superano la dimensione della razionalita scientifica, dall’altro l’estrema fatica dei sistemi religiosi tradizionali di intercettare e soddisfare questa domanda.

