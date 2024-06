7 giu 2024 15:46

SALVINI FA IL PACI-FINTO MA RISCHIA DI FARE SCOPPIARE UN CONFLITTO TRA ITALIA E FRANCIA: “MACRON È UN BOMBAROLO GUERRAFONDAIO, È PERICOLOSO E LO VEDO INSTABILE” – IL VICEPREMIER CHIUDE LA CAMPAGNA ELLETTORALE INSULTANDO IL PRESIDENTE FRANCESE, CHE VUOLE INVIARE SOLDATI IN UCRAINA: “VUOI LA GUERRA? METTITI L’ELMETTO, VAI A COMBATTERE E NON ROMPERE LE PALLE. NON VOGLIO CHE IL MIO DESTINO SIA NELLE MANI DI UN TIZIO INSTABILE. QUANDO UNO IPOTIZZA DI BOMBARDARE IN RUSSIA, È UN CRIMINALE” – VIDEO