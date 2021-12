SALVINI HA DUE GROSSI PROBLEMI: NON SOLO DEVE CONTENERE LA MELONI, MA ANCHE L’ATTIVISMO “ISTITUZIONALE” DI MASSIMILIANO FEDRIGA, CHE VUOLE FARE IL PELO E IL CONTROPELO AL “CAPITONE”. ECCO PERCHÉ MATTEO IERI HA ROTTO GLI INDUGI E SI È ESPRESSO A FAVORE DELLA PERMANENZA DI DRAGHI A PALAZZO CHIGI – SI È RIPRESO ANCHE MORISI: HA BISOGNO DELLA CARA VECCHIA “BESTIA” PER RISOLLEVARSI UN PO’ NEI SONDAGGI…

QUIRINALE: SALVINI, DRAGHI RESTI PREMIER, STO CON L'ECONOMIST

"Draghi resti premier". Così il leader della Lega, Matteo Salvini durante una pausa del processo sul caso Open Arms, in corso a Palermo. "Sono assolutamente d'accordo con l'Economist", aggiunge. "Io faccio lo sforzo di stare con il Pd e Draghi se ne va?Abbiamo prolungato lo stato d'emergenza fino al 31 marzo e lui se ne va?", conclude.

"A differenza di Letta che dice 'si va bene tutti ma Berlusconi no' io mi siederò al tavolo ascoltando tutti: ma perché Berlusconi no? Se Berlusconi avesse i numeri non c'è un articolo di Costituzione che prevede che il segretario del Pd possa mettere i veti".

"Per me ci si potrebbe trovare prima della fine dell'anno per iniziare a ragionare di criteri e chiederò anche una moratoria sulle dichiarazioni e sulle polemiche giornalistiche perché altrimenti è difficile mettersi d'accordo quando poi ogni giorno uno dice qualcosa di diverso sui giornali". Così Matteo Salvini ai cronisti a Palermo, riferendosi ai colloqui che ha avuto con i leader di tutti i partiti per l'elezione del nuovo Capo dello Stato.

"Sono felice che stia arrivando in porto una manovra che taglia 8 miliardi di tasse ai lavoratori. Tutti gli italiani a prescindere dal loro lavoro pagheranno fra i 100 e i mille euro di tasse in meno l'anno prossimo. Chiediamo a Draghi più coraggio per il taglio delle bollette di luce e gas".

"Sono convinto che faremo una scelta insieme, largamente supportata dalle forze politiche e sono convinto che sarà una buona scelta". Così Enrico Letta a Siena prima di un'iniziativa alla Camera di commercio di Siena ha risposto ai cronisti sul Quirinale.

"Dovrà essere una scelta con il più largo consenso possibile, dovremo parlare con tutti e parlarci - ha aggiunto - Sono convinto che funzionerà e sono ottimista". "Adesso però - ha concluso il segretario Pd - concentriamoci sull'approvazione della legge di bilancio. Dopo l'approvazione, a gennaio, andremo a discutere della scelta per il Quirinale".

"Che Draghi rimanga a Palazzo Chigi è un fatto che riguarda l'interesse nazionale, un grande attestato di stima nei confronti di Draghi ma non dimentichiamo che il Covid non è battuto, è stato prorogato lo stato di emergenza, c'è il Ricovery. Ormai tutti dicono la stessa cosa: lo dico io, lo dice Salvini, ma anche Letta, Conte, Washington e Bruxelles. E' una voce unanime di buon senso condivisa dalla maggioranza degli italiani". Così il coordinatore nazionale di Forza Italia, Antonio Tajani, conversando con l'Ansa, sul futuro di Mario Draghi.

TORNA A CASA, BESTIA - SALVINI RIVUOLE IL GURU DEI SOCIAL MORISI, DOPO CHE L'INCHIESTA CONTRO DI LUI STA PER DISSOLVERSI VISTA LA MODICA QUANTITÀ DI DROGA SCAMBIATA CON GLI ESCORT RUMENI - MAGARI PUÒ ESSERE PURE TRASFORMATO IN UN SIMBOLO CONTRO LA “CATTIVA GIUSTIZIA”, DA SFOGGIARE AL REFERENDUM PRIMAVERILE - L'ALA GOVERNISTA DEL CARROCCIO E PILLON COSA DICONO? DI SICURO, VISTO CHE MORISI HA CONSUMATO COCAINA, PERDERANNO CREDIBILITÀ LE CROCIATE CONTRO GLI STUPEFACENTI O LE CITOFONATE AGLI SPACCIATORI...

