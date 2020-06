SALVINI IMMUNE ALLA PRIVACY – MATTIA FELTRI: "IL LEADER LEGHISTA CHE HA UN ACCOUNT SU FACEBOOK, UNO SU TWITTER, UNO SU INSTAGRAM, UNO SU TIK TOK PER PUBBLICARE UNA SETTANTINA DI POST AL GIORNO, UNA TRENTINA DI FOTO, FARE IL SELFIE CON TUTTI QUELLI CHE PASSANO, HA DETTO CHE NON SCARICA LA APP IMMUNI PERCHÉ CI TIENE ALLA PRIVACY…"

MATTIA FELTRI per la Stampa

Matteo Salvini - che ha un account su Facebook, uno su Twitter, uno su Instagram, uno su Tik Tok per pubblicare una settantina di post al giorno, una trentina di foto, fare il selfie con tutti quelli che passano, raccontare che pizza ha mangiato stasera, quante birre, quanti maritozzi stamattina, quanti chili è ingrassato, quanti chili è diminuito, se ha cominciato la dieta,

se l'ha interrotta col gorgonzola o la porchetta, se ha ripreso a fumare, se ha smesso di fumare, che gli ha consigliato il medico, dove è andato a cena, quale strada ha percorso, chi ha incontrato, con quale fidanzata ci è andato, e la foto del bacio, e mano nella mano, il sonnellino a torso nudo, in dolce compagnia o dolce solitudine, le dirette sul balcone, il dirimpettaio che gli dà del pirla, il compleanno della figlioletta, che cosa le ha regalato, l'ha accompagnata al primo giorno di scuola, se hanno visto Masha e Orso,

se hanno studiato la tabellina del sei, se l'ha portata al parco, a sciare, a nuotare, allo zoo, è andato a comprare i boxer, quale marca, quale t-shirt, le calze di pacman, la canzone in cuffia, il film su Netflix, quanti chilometri ha percorso in bicicletta, quanti a piedi, se è andato al cinema, al supermercato, dal fruttivendolo, al forno, che ha comprato, quanto ha speso, se ha donato il sangue, com' era messo a trigliceridi, quanta popò ha fatto il cane in giardino, quando è stato a Medjugorje,

quando a San Siro, che disegno ha ricevuto per la festa del papà, quanto ha portato la fatina per il dentino, recitata l'Ave Maria, cantato al karaoke, ballato in spiaggia - ha detto che non scarica la app Immuni perché ci tiene alla privacy.

