Mattia Feltri per “La Stampa”

Salvini: «Letta vuole lo ius soli? Parte male, è un marziano, forse vuole far cadere il governo». Letta: «Salvini è il modello tipico di italiano, tutti ct della nazionale. La politica così ha fatto tanti danni».

Salvini: «Alla faccia delle provocazioni e del buongusto, del governo di unità nazionale: quando Letta indossa la felpa di Open Arms, una ong che vuole portarmi in galera, non fa un servizio al Paese».

Letta: «Salvini europeista? Come se il Papa dicesse che Dio non esiste». Salvini: «Letta mi saluta come europeista? E io lo saluto come sovranista». Letta: «Pessimo inizio di Salvini». Salvini: «Letta, stai sereno». Letta: «Salvini mi ha detto stai sereno? Apperò». Salvini: «Letta è uno che perde tempo a incontrare le Sardine, ha i suoi problemi».

Letta: «Ogni volta che Salvini parla di riaperture, è smentito dai fatti». Salvini: «Letta non si fida degli italiani e li vuole tenere ancora chiusi in casa, io mi fido degli italiani e vorrei che tornassero a vivere». Letta: «Salvini non può stare contemporaneamente al governo e all' opposizione».

Salvini: «Ho tutta l' intenzione di restare al governo, Letta non provochi quotidianamente». Letta: «Il metodo di Salvini non va, serve rispetto». Salvini: «Il mio metodo è la concretezza».

Letta: «Se guardo ai dispetti incrociati che si fanno Meloni e Salvini, penso a una rivalità ai limiti dell' incompatibilità». Salvini: «Mi spiace che Letta viva male, questi attacchi quotidiani mi fanno pensare che sia in difficoltà». La trovo una fantastica dimostrazione di come, a volersi distinguere a tutti costi, va a finire che non si notano le differenze.

