CON SALVINI E MELONI SU ALTRE EURO-SPONDE, AL PPE RESTA SOLO IL CAV - DOMANI BERLUSCONI INTERVERRA' CON UN VIDEO-MESSAGGIO ALLA TRE GIORNI A ROMA DEL PARTITO POPOLARE EUROPEO - NON POTRA' PARTECIPARE DI PERSONA A CAUSA DELLE SUE CONDIZIONI DI SALUTE - IL MEETING, CHE SERVIRA' PER DARE L'ADDIO AD ANGELA MERKEL, SERVE A PREPARARE IL TERRENO ALLE SFIDE DA AFFRONTARE AL PARLAMENTO EUROPEO

VERTICE PPE A ROMA, BERLUSCONI INTERVERRÀ SOLO IN VIDEO

Da www.corriere.it

«Domani (martedì) Berlusconi parlerà al Partito popolare europeo. I medici gli hanno consigliato di non venire, di non spostarsi, quindi ci sarà soltanto un contatto video, ma ha già parlato con Manfred Weber, presidente del nostro gruppo». Lo ha dichiarato il vicepresidente di Forza Italia e del Partito popolare europeo (Ppe) Antonio Tajani a margine della Conferenza sul futuro dell’Europa all’università Lumsa di Roma.

All’evento partecipa anche il presidente del Ppe Manfred Weber. Al conclave del Ppe a Roma «saranno due giornate di dibattiti, e una terza con la quale ci confronteremo con il mondo cattolico. Affronteremo grandi questioni» e «l’obiettivo principale è il lavoro», ha aggiunto. Nei giorni scorsi le condizioni di salute del fondatore di Forza Italia sono state oggetto di contrasto con i giudici di Milano.

Ma.Con. per "il Messaggero"

Ritrovarsi a Roma poco prima dell'addio di Angela Merkel e prepararsi alla sua uscita dalla politica tedesca ed europea. Tre giorni di riunioni che il Partito Popolare Europeo inizia oggi nella Città che tra qualche settimana andrà al voto. Non un congresso, ma una sorta di seminario serrato organizzato dal gruppo del Parlamento europeo. Politica agricola comune, Pnrr, migrazioni, lavoro, i temi che verranno sviluppati in seminari pubblici e a porte chiuse.

Antonio Tajani, vicepresidente del Ppe e padrone di casa, sottolinea, con l'appuntamento di Roma «il riconoscimento del ruolo che Forza Italia ha nel Ppe» e di Silvio Berlusconi che «interverrà domani», assicurano gli azzurri, con un collegamento a distanza. «Ritrovarsi a Roma è una scelta - sostiene Tajani - di riconoscimento del ruolo politico che Forza Italia ha nel popolarismo europeo: siamo anche una forza che sta raccogliendo nuovi consensi. La nostra delegazione è più forte: difendiamo i valori del popolarismo europeo e continueremo a discutere dei grandi temi europei».

Si inizia in mattinata con un dibattito sulla Conferenza sul futuro dell'Europa all'Università Lumsa di Roma, organizzato con la Fondazione Konrad Adenauer. Alla tre giorni parteciperanno tutti gli di esponenti di spicco del Partito Popolare Europeo. A partire dal capogruppo a Strasburgo Manfred Weber e del vicepresidente Esteban Gonzalez Pons. Previsto anche un intervento della presidente del Senato Elisabetta Alberti Casellati e, domani, del ministro della Pubblica Amministrazione Renato Brunetta, martedì sera.

La presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen, si collegherà da New York dove parteciperà all'assemblea generale dell'Onu, per una riunione a porte chiuse in videoconferenza. In videocollegamento anche il vicepresidente esecutivo Valdis Dombrovskis, per dibattere di Recovery plan.

Nel pomeriggio al Westin Excelsior di Roma si parte con un dibattito sulla Pac, dopo l'introduzione dei copresidenti della delegazione italiana nel Ppe, Tajani e l'altoatesino Herbert Dorfmann, e di Weber. Partecipano l'eurodeputato Ppe Siegfried Muresan, il sottosegretario all'Agricoltura Francesco Battistoni, il presidente di Coldiretti Ettore Prandini e l'ex commissario europeo Franz Fischler. Poi ancora un altro panel sulle politiche migratorie con Gonzalez Pons, il primo ministro lituano Krisjanis Karins, il vicepresidente della Commissione Margaritis Schinas e il direttore del Corriere della Sera, Luciano Fontana. In serata collegamento con von der Leyen da New York.

Domani si apre con gli interventi di Weber e di Berlusconi in videcollegamento. Poi sul tavolo il lavoro con l'eurodeputata Esther De Lange, il presidente di Confindustria Carlo Bonomi, l'amministratore delegato di Reithera Antonella Folgori e il viceministro allo Sviluppo Gilberto Pichetto Fratin.

Di Recovery si discute nel pomeriggio di domani, con l'eurodeputata Sandra Kalniete e con Dombrovskis, sempre in collegament). Ultimo giorno di lavoro mercoledì mattina con un dibattito sulle aspettative della Chiesa per il dibattito sul futuro dell'Europa, con il segretario di Stato vaticano Pietro Parolin. Si parlerà poi di valori cristiani ed Europa, con la vicepresidente della Commissione Dubravka Suica, croata dell'Hdz. Chiudono i lavori Weber e Jean-Claude Hollerich, presidente della Commissione delle Conferenze Episcopali dell'Ue.