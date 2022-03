SALVINI, NON DIRE PUTINATE - SEBASTIANO MESSINA: “GRANDE AGITAZIONE NELLA LEGA PER UN ACCORDO FIRMATO DA SALVINI NEL 2017 CON IL PARTITO DI PUTIN CHE PREVEDEVA UNO SCAMBIO ‘CONFIDENZIALE’ DI INFORMAZIONI E IL RINNOVO AUTOMATICO PER ALTRI CINQUE ANNI, COME UNA POLIZZA ASSICURATIVA. NON SI RIESCE A TROVARE LA DISDETTA, E ORA SI TEME CHE I RUSSI APPLICHINO IL BONUS MALUS” - LA STOCCATA DI MATTIA FELTRI SUL “PACIFISMO” DEL CAPITONE

SALVINI PUTIN

1 - CUCÙ

Sebastiano Messina per “la Repubblica”

Grande agitazione nella Lega per un accordo firmato da Salvini nel 2017 con il partito di Putin che prevedeva uno scambio «confidenziale» di informazioni e il rinnovo automatico - tra pochi giorni - per altri cinque anni, come una polizza assicurativa. Non si riesce a trovare la disdetta, e ora si teme che i russi applichino il bonus malus.

2 - L'IMMACOLATO

Mattia Feltri per “La Stampa”

salvini putin

Matteo Salvini (per il quale contro gli immigrati «i confini ci sono e vanno difesi anche con le armi», per il quale «l'Isis è equiparabile al nazismo e quindi lo si combatte con le armi, sennò che cosa facciamo: gli mandiamo la Boldrini a dialogare?», per il quale «in Siria e in Libia serve l'intervento militare e chi dice di no è un senza palle: con i tagliagole bisogna intervenire militarmente e massicciamente»,

per il quale «il modello è la Svizzera dove un cittadino su due è legittimamente armato e dove ogni cittadino ha la possibilità di difendersi», per il quale «servirebbero quattro mesi di servizio militare per insegnare ai nostri ragazzi l'uso delle armi», per il quale «se io vengo aggredito o minacciato nella mia azienda, nel mio negozio, nella mia casa ho il diritto di difendermi»,

MATTEO SALVINI E VLADIMIR PUTIN

anche con le armi perché «la difesa è sempre legittima», per il quale «se ti trovi una o più persone in casa alle tre di notte, mascherate, sono a casa tua e violano la proprietà privata, che cosa fai prima di sparare, gli chiedi se hanno una pistola?», per il quale se spari a un rapinatore «e se il rapinatore ci rimane, nella prossima vita farà un altro lavoro», per il quale «se si ha il porto d'armi è normale andare in giro armati e difendersi», per il quale «il Papa sbaglia a dialogare coi terroristi, questa è una vera guerra, è un'occupazione militare: rispondere con tolleranza e buonismo è un suicidio») dice che per aiutare l'Ucraina invasa dai carrarmati di Vladimir Putin non servono le armi ma la via del Santo Padre: confronto, dialogo e una preghiera rivolta al cuore immacolato di Maria.

LA CONVERSIONE DI SALVINI SU PUTIN BY ELLEKAPPA MATTEO salvini E VLADIMIR putin matteo salvini vladimir putin luigi di maio vladimir putin brinda con giuseppe conte e salvini con savoini sullo sfondo matteo salvini con la maglietta di putin al parlamento europeo SALVINI PUTIN 22 salvini con la maglietta di putin salvini con la maglietta di putin