A SALVINI POTREBBE ESPLODERE IL CARROCCIO IN MANO – NEL FEUDO STORICO DELLA LOMBARDIA IL CONGRESSO SI STA TRASFORMANDO IN UNA LOTTA INTESTINA CHE POTREBBE SPACCARE LA LEGA – IL GOVERNATORE ATTILIO FONTANA RIBADISCE LA VOLONTÀ DI ARRIVARE A UN ACCORDO PER UN CANDIDATO UNICO. IL RISCHIO PER SALVINI È FINIRE SCONFESSATO: IL SUO CANDIDATO, TOCCALINI, NON HA IL GRADIMENTO DELLA BASE (IL CAPOGRUPPO AL SENATO, MASSIMILIANO ROMEO, È DATO AL 60%) MA FARLO RITIRARE SAREBBE UNA RESA…

Estratto dell’articolo di Cesare Zapperi per il "Corriere della Sera"

«Un candidato unico sarebbe sicuramente meglio, si evita anche di dover fare la votazione, perché sarebbe per acclamazione». Il presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana guarda al congresso ormai imminente della Lega lombarda, in programma domenica in un hotel nelle vicinanze di San Siro, con un auspicio che all’apparenza sembra candido ma che in realtà lascia intravedere quel che succederà molto probabilmente nelle prossime ore.

E cioè che se anche questa mattina alle 9,30 sia Massimiliano Romeo, capogruppo al Senato, che Luca Toccalini, deputato e segretario della Lega giovani, depositeranno le firme dei delegati necessarie a sostenere la loro candidatura alla guida del ramo lombardo del Carroccio, non è detto che domenica entrambi salgano sul palco per il discorso programmatico.

Di sicuro lo farà il senatore. Sceso in campo da «indipendente», […] non è comunque nemmeno il candidato che avrebbe voluto il leader, […] ha il consenso, si dice oltre il 60 per cento, per vincere il congresso piuttosto agevolmente.

Toccalini, espressione diretta della segreteria, da quanto rimbalza dai territori […], non avrebbe sfondato nella base piuttosto scontenta della gestione lombarda del partito che […].

E certo la scelta di tenere un congresso a porte chiuse, come se si volesse mettere la sordina al dissenso, non contribuisce a distendere gli animi. Ecco perché le indiscrezioni parlano di una trattativa in corso per arrivare al più classico dei do ut des (campo libero a Romeo in cambio di un incarico a Toccalini) per arrivare ad un’assise formalmente unitaria (e magari all’acclamazione desiderata da Fontana) che oscuri le possibili turbolenze dialettiche.

