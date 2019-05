22 mag 2019 17:54

SALVINI PUNGE ANCORA I 5S: "VOGLIONO CHIUDERE ‘RADIO PADANIA’? NON SO, VOGLIONO PROVARE A CHIUDERE MOLTE RADIO E GIORNALI MA A ME NON PIACE CHIUDERE I MEDIA…" - LO STRISCIONE AI BALCONI PIÙ DIVERTENTE? 'SALVINI SALI CHE MIO MARITO È FUORI'' - IL 'PUPAZZO ZORRO? ME LO RUBARONO ALL’ASILO NIDO, LO RICORDO ANCORA, VUOL DIRE CHE CI SONO RIMASTO MALE – GATTUSO? IN CAMPO NON CI SONO VAN BASTEN E GULLIT – "HO PERSO 4 CHILI IN CAMPAGNA ELETTORALE E..."