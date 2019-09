TI HO “FATTO” IL MAZZO - NEL SUO PEZZULLO CELEBRATIVO PER I 10 ANNI DEL QUOTIDIANO, MASSIMO CACCIARI SI SCATENA: “IL FATTO È STATO GIORNALE SCHIERATO, PARTIGIANO E DA LEGGERSI PROPRIO PER QUESTO. FORSE UNA CRITICA PIÙ PUNTUALE IN CERTI PASSAGGI AVREBBE FAVORITO UNA PIÙ RAPIDA MATURAZIONE DEL MOVIMENTO 5 STELLE, LUNGI ANCORA DALL'ESSERE AVVENUTA…”