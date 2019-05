SALVINI SI PRENDE LO STIVALE: DALLE ALPI ALLA SICILIA, È IL PIÙ VOTATO DAPPERTUTTO CON 2 MILIONI DI PREFERENZE, QUASI QUANTO TUTTA “FORZA ITALIA” – AL NORD EST TRAINO PAZZESCO PER IL VICEPREMIER CON 526MILA VOTI PERSONALI (CALENDA LA METÀ) – LA "IENA" GIARRUSSO NON ARRIVA A 110MILA E VIENE SUPERATO DA PIETRO BARTOLO – BERLUSCONI ANCORA TIRA: 527MILA PREFERENZE E SEGGIO A BRUXELLES BLINDATO, A DIFFERENZA DI SALVINI CHE LASCERÀ IL POSTO AI SECONDI DELLA LISTA…

Da www.ilfattoquotidiano.it

matteo salvini commenta la vittoria della lega alle europee da via bellerio 19

Oltre 2 milioni di voti per Matteo Salvini, il più votato nel Nord Ovest, ma anche in Sicilia. Le elezioni Europee 2019 non consacrano solo il trionfo della Lega oltre il 34 per cento, ma come naturale segnano anche il grande numero di voti verso il leader del Carroccio che era capilista per il suo partito. Tra chi ha preso più voti c’è poi il ritorno di Silvio Berlusconi che, dopo la decadenza, siederà di nuovo in Parlamento ma questa volta a Bruxelles: ha ottenuto 557mila preferenze. Nel Pd chi ha ottenuto più preferenze sono l’ex sindaco di Milano Giuliano Pisapia (oltre 260mila preferenze), Carlo Calenda (260.605) e il medico di Lampedusa Pietro Bartolo (115.579 voti). Per i 5 stelle spicca l’ex Iena Dino Giarrusso (108.128 preferenze) in Sicilia.

silvio berlusconi 7

Il re delle preferenze è appunto Salvini che beneficia del trionfo della Lega con oltre il 34 percento dei consensi. Al Nord Ovest il leader del Carroccio raccoglie oltre 669mila preferenze con la Lega al 40,69%: per fare un confronto Pisapia del Pd ne colleziona 256mila. Al Nord Est Lega oltre il 41% e per Salvini ecco 526mila voti, mentre Carlo Calenda del Pd si ferma a 260.605. Al Centro ancora Salvini in prima fila per le preferenze con quasi 385mila voti, mentre al Sud i voti per Salvini sono oltre 321mila. Infine nelle Isole, dove il M5s si attesta come primo partito al 29%, Salvini si ferma a 239mila voti.

carlo calenda a milano coi sovranisti 2

In totale sono 527mila le preferenze raccolte da Silvio Berlusconi sommando i dati delle quattro circoscrizioni, tranne l’Italia centrale, dove era candidato come capolista: 557.647 per la precisione. 185.329 nel Nord ovest (15.790 sezioni scrutinate su 15.988); 94.581 nel Nord-est (11.586 sezioni su 11.652); 183.677 nell’Italia Meridionale (14.711 sezioni su 14.973); 90.271 nelle Isole (tutte le sezioni).

In Sicilia, è Matteo Salvini il candidato più votato in assoluto per le elezioni Europee con 181.045 preferenze. Dopo di lui, Pietro Bartolo del Partito Democratico con 115.579 voti e Dino Giarrusso del Movimento 5 stelle con 108.128 preferenze. Il più votato per Forza Italia è Silvio Berlusconi con 74.843 voti, per Fratelli d’Italia Giorgia Meloni con 54.901 preferenze e con 8.139 voti Fabrizio Ferrandelli per +Europa.

matteo salvini commenta la vittoria della lega alle europee da via bellerio 2

Gianna Gancia, ex presidente della provincia di Cuneo ed attuale capogruppo della Lega al Consiglio regionale del Piemonte, è fra gli eletti al Parlamento europeo per il Carroccio nella circoscrizione Nord Ovest con 18mila 900 preferenze. Ne ha, invece, totalizzate oltre 31.600 Lara Comi, europarlamentare uscente di Forza Italia, indagata nei giorni scorsi per finanziamento illecito in una inchiesta della Procura di Milano. Comi risulta la donna maggiormente votata in Forza Italia nella circoscrizione. Per capire se verrà eletta, occorrerà aspettare i seggi che verranno assegnati a Forza Italia e la circoscrizione per la quale opterà Berlusconi, presente in altre tre, tranne l’Italia centrale.

carlo calenda a milano coi sovranisti 1