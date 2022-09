SALVINI SI RISPOSA? "LA NOTTE DI SAN LORENZO HO ESPRESSO UN DESIDERIO. NON CI SONO SOLO LA POLITICA E IL MILAN..” – IL CAPITONE DOPO AVER LANCIATO LA PROPOSTA PER ABOLIRE IL NUMERO CHIUSO A MEDICINA, DAVANTI ALLA STATALE DI MILANO, FA IL MISTERIOSO. NEL FUTURO LE NOZZE CON FRANCESCA VERDINI O UN FIGLIO? DALL’ENTOURAGE DEL CARROCCIO LE BOCCHE RESTANO CUCITE - VIDEO

francesca verdini matteo salvini

«Stravinceremo le elezioni.... Se ho fatto un fioretto? La notte di San Lorenzo ho espresso un desiderio, però affinché si realizzi non bisogna raccontarlo. Però è un desiderio che non ha a che fare con la politica». Il leader della Lega Matteo Salvini, dopo aver lanciato la proposta di legge per abolire il numero chiuso a Medicina, davanti alla Statale di Milano racconta così un desiderio misterioso espresso il 10 agosto scorso.

«Alla politica ci penso io ed è un desiderio che non ha neanche a che fare neanche con il calcio», precisa il leader della Lega. «Quindi senatore si risposa?», gli chiedono i giornalisti. La risposta, visto il suo ormai lungo fidanzamento con Francesca Verdini, è un sorriso: «No, però non c'è solo la politica». Fiori d’arancio o un lieto evento? Dall’entourage del Carroccio le bocche restano cucite

