(Adnkronos) - A quanto si apprende, il Consiglio dei ministri ha dato via libera al decreto legislativo di attuazione della legge sulla concorrenza sulla mappatura delle concessioni, spiagge comprese. E i tre ministri leghisti -Giancarlo Giorgetti, Erika Stefani e Massimo Garavaglia- avrebbero votato contro.

(askanews) - "Il rappresentante della Lega ha parlato di disaccordo non nel merito ma nel metodo. Si sarebbe desiderato approvare il dlgs dopo le elzioni, è un metodo che questo governo non capisce molto: ci sono i bisogni dei citatdini, si danno le risposte quando sono pronte".

SALVINI BERLUSCONI

Lo ha detto il presidente del Consiglio Mario Draghi, rispondendo in conferenza stampa ad una domanda sul mancato voto in Cdm della Lega al dlgs di attuazione della legge sulla concorrenza, che prevede la mappatura delle concessioni.

"Se avessi dovuto aspettare i risultati delle elezioni, delle Regionali, delle comunali, ogni sussurro di qualunque connotato politico alla fine non si riesce a combinare più niente. E questo sarebbe stato il fallimento di questo governo, creato per fare: non per 'stare' ma per 'fare'.

