SALVINI STRIZZA L’OCCHIO AI NO VAX – CON UN EMENDAMENTO AL DECRETO LISTE D'ATTESA, FIRMATO DA CLAUDIO BORGHI, LA LEGA CHIEDE DI CANCELLARE L'OBBLIGO VACCINALE PER I MINORI FINO A 16 ANNI E I MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI – IL TESTO PREVEDE CHE I VACCINI CONTRO MORBILLO, ROSOLIA, PAROTITE E VARICELLA NON SIANO PIÙ OBBLIGATORI, MA SOLO "RACCOMANDATI" - L'ATTACCO DELL'EX MINISTRO DELLA SALUTE, SPERANZA: "DA BORGHI FARNETICAZIONI ANTI-SCIENTIFICHE, LUCRANO SUI VOTI DEI NO VAX"

(LaPresse) - "Sono solo farneticazioni antiscientifiche da parte di chi pensa di poter lucrare su qualche voto no vax". Così l'ex ministro della Salute, Roberto Speranza, contattato da LaPresse, commenta l'emendamento presentato dal senatore della Lega Claudio Borghi per abolire 12 obblighi vaccinali per i minori.

(ANSA) - Nuovo blitz della Lega in chiave no vax: con un emendamento, sottoscritto dal leghista Claudio Borghi e proposto al decreto liste d'attesa al vaglio del Senato, si chiede di cancellare l'obbligo vaccinale per i minori fino a 16 anni e i minori stranieri non accompagnati.

In particolare, che i vaccini contro morbillo, rosolia, parotite e varicella non siano più obbligatori, ma solo "raccomandati", a differenza di quanto prevede oggi la legge del 2017. Altra richiesta è consentire che i bambini che non sono stati vaccinati per quelle malattie possano essere iscritti alle scuole per l'infanzia (comprese quelle private non paritarie).

