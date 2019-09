2 set 2019 17:33

SALVINI, UN UOMO DA BRUCIARE – L’ULTIMO VAFFA E' DI PIERRE MOSCOVICI, IL COMMISSARIO UE AGLI AFFARI ECONOMICI USCENTE: "NON POSSO DIRE DI AVER AVUTO SIMPATIA SPONTANEA PER SALVINI, PER LE SUE TESI E PER I SUOI COMPORTAMENTI. È UN POPULISTA DI ESTREMA DESTRA, CHE APPARTIENE ALLO STESSO GRUPPO DI MARINE LE PEN ALL'EUROPARLAMENTO. NON PIANGERÒ QUANDO LASCERÀ IL GOVERNO". AMEN