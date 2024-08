SANGIULIANO, COM'È UMANO LEI! - IL MINISTRO RIVELA CHE FINE HA FATTO IL SUO SOCIAL MEDIA MANAGER, MICHELE BERTOCCHI, DOPO LA GAFFE SU INSTAGRAM SULLA FONDAZIONE DI NAPOLI ("DUE SECOLI E MEZZO FA", INVECE ERANO 2500 ANNI): "MA QUALE LICENZIATO? CAPITA A TUTTI DI SBAGLIARE. E POI STIAMO PARLANDO DI UN PADRE CON DUE FIGLI. SI STA OCCUPANDO DI ALTRO, ORA È AGLI ARCHIVI. IL RUOLO DI SOCIAL MEDIA MANAGER È VACANTE" - I TWITTAROLI NON PERDONANO: "PRATICAMENTE L'HA CHIUSO IN CANTINA..." - CHI È BERTOCCHI, 47 ANNI, EX CONCORRENTE DEL PROGRAMMA “AMICI” DI MARIA DE FILIPPI...

Estratto dell'articolo di Manlio Adone Pistolesi per www.open.online

GENNARO SANGIULIANO GAFFE SU INSTAGRAM

La gaffe della celebrazione dei «2 secoli e mezzo di Napoli» aveva travolto ancora una volta il ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano. La grafica curata dal suo social media manager, Michele Bertocchi, era stata subito corretta data la storia millenaria della città campana e un successivo post su X del ministro aveva annunciato:

«L’errore sul profilo Instagram relativo alla nascita del Comitato nazionale “Neapolis 2500” evidentemente è del mio social media manager. Per questo ho accettato le sue dimissioni». In un’intervista al Foglio, Sangiuliano racconta i contorni di quella vicenda e i nuovi impegni per Bertocchi: «Ma quale licenziato? Capita a tutti di sbagliare, no? E poi stiamo parlando di un padre con due figli. E comunque si sta già occupando di altro, ora è agli archivi».

meme sul social media manager di sangiuliano by il 50 sfumature di cattiveria

[...] Insomma, c’era tanto a giustificare il passo indietro di Bertocchi, utile a togliere dall’imbarazzo Sangiuliano che sottolinea ancora: «Non è stato lasciato in mezzo a una strada ma si è dimesso da quel ruolo e continua a lavorare nel palazzo del Collegio romano». «Tutti possono errare e al ministero le cose da fare non mancano: io non sono tipo che manda per strada i padri di famiglia», ha concluso il ministro. Al momento, il ruolo di social media manager è vacante.

Bertocchi, 47 anni, ha un passato da ex concorrente del programma “Amici” di Maria De Filippi. In seguito, ha intrapreso una carriera in Rai più che ventennale come conduttore e autore di programmi per ragazzi. Inoltre, Bertocchi ha ricoperto anche il ruolo di responsabile della postazione web della trasmissione “Storie Vere” ed è il direttore marketing della squadra di calcio Juve Stabia, in serie B.

MEME SUL SOCIAL MEDIA MANAGER DI SANGIULIANO BY EMILIANO CARLI MICHELE BERTOCCHI MICHELE BERTOCCHI meme sul social media manager di sangiuliano by il grande flagello MICHELE BERTOCCHI meme sul social media manager di sangiuliano MEME SUL SOCIAL MEDIA MANAGER DI SANGIULIANO BY EMILIANO CARLI