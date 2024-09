ARTICOLI CORRELATI

Estratto dell’articolo di Grazia Longo per “la Stampa”

Una donna scaltra e spregiudicata pronta a tutto pur di essere nominata consigliera per i grandi eventi del ministero della Cultura. Persino a chiamare la moglie del suo amante per dirle che li aspetta nell'hotel dove si stanno recando per una vacanza a Positano.

Persino a definire «super babbo» il suo amante a cui ha millantato una gravidanza. Ma anche a «veicolare forme di ricatto più o meno larvate, finanche richiamando a più riprese la figura del Presidente del Consiglio».

L ESPOSTO DI GENNARO SANGIULIANO CONTRO MARIA ROSARIA BOCCIA

È un ritratto spietato di Maria Rosaria Boccia quello tratteggiato dal suo ex amante ed ex ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano nelle 12 pagine dell'esposto presentato, insieme al suo avvocato Silverio Sica alla procura di Roma.

Un resoconto dettagliato e puntuale dei torti, delle botte e minacce che avrebbe subito da parte dell'imprenditrice di 41 anni di Pompei. Una serie di accuse che hanno portato il procuratore capo Francesco Lo Voi e l'aggiunto Giuseppe Cascini a indagare la donna per minacce ad appartenente a corpo politico e lesioni aggravate.

Ecco dunque Boccia scrivere un whatsapp alla moglie del suo amante il 17 agosto mentre lei e il marito stavano per raggiungere l'hotel Le Agavi di Positano per una breve vacanza con foto dell'albergo allegata: «Buongiorno Federica, io sono qui da ieri. Gennaro mi ha detto che state arrivando. Sicuramente non ti ha detto della mia presenza come io non sapevo che c'era un matrimonio in corso».

GENNARO SANGIULIANO CON LA MOGLIE FEDERICA CORSINI ALLA MOSTRA DEL CINEMA DI VENEZIA.

In realtà Sangiuliano suppone che «Boccia non si sia mai recata alle Agavi: era solo un'ulteriore intimidazione. Mi aveva ormai relegato a una condizione di grave turbamento psicologico; e in tale condizione si è ritrovata anche mia moglie».

Maria Rosaria Boccia ha finto di essere incinta di Sangiuliano e il 23 agosto, in merito alla sua partecipazione a un convegno a Rimini, gli scrive: «Bravissimo. come sempre. Un Super Babbo. Nel tuo secondo intervento mi sei sembrato in difficoltà. Ti ho visto a disagio e triste. Avevi anche difficoltà a completare le frasi. Stai sereno».

Lui da giorni non risponde alle sue tante telefonate e ai messaggi e lei insiste «Ora come hai detto, è tempo di serenità e di privacy». Infine ancora un'allusione alla paternità: «Noi scappiamo, domani abbiamo la visita di controllo».

chi ha incastrato sangiuliano – murale sul caso boccia genny

Tutto falso, tutto inventato. Non c'era alcuna gravidanza. Come non c'era stata neppure anni fa quando Boccia aveva inscenato di essere incinta con un altro uomo. Come ha fatto con Sangiuliano che nell'esposto precisa: «Io nella mia vita non ho avuto la gioia di avere un figlio e lei lo sapeva bene».

Ma la donna era disposta a tutto pur di ottenere l'incarico di consigliera per i grandi eventi […]. Proprio perché non era riuscita a raggiungere il suo scopo, secondo l'ex ministro, avrebbe perseguitato lui, sua moglie, ma anche l'intero apparato istituzionale. Si legge infatti nell'esposto di un «attacco non solo alla persona, ma soprattutto alle istituzioni della Repubblica rappresentate dal Ministero della Cultura e dal Consiglio dei Ministri. La Boccia, avendo così appurato definitivamente il mio rifiuto di cedere al suo ricatto, ha alzato il livello dell'aggressione mediatica e ritorsiva mediante la pubblicazione, incessante, di post allusivi su Instagram diretti alla mia persona».

MARIA ROSARIA BOCCIA E GENNARO SANGIULIANO AL FESTIVAL DEL LIBRO POSSIBILE POLIGNANO A MARE

E ancora: «Si è consentito che la Boccia veicolasse alla nazione notizie meramente allusive, diffamatorie con modalità evocative di un ricatto perpetrato ai danni di un rappresentante di un'istituzione della Repubblica. Trattasi di un evento senza precedenti in Italia».

Sangiuliano cerca, invano, di far ragionare l'ex amante e la fa chiamare dall'amica Melania Rizzoli. «Ho contattato una mia amica che conosceva personalmente la Boccia e che era in contatto con lei. […] Melania Rizzoli […] mi ha detto che la Boccia voleva essere nominata consigliere, e solo in tal caso, si "sarebbe fermata". Io le ho fatto sapere che non avrei ceduto».

MARIA ROSARIA BOCCIA E GENNARO SANGIULIANO A SANREMO IL 16 LUGLIO 2024

E così il 26 agosto scorso è scoppiato l'inferno. Prima le indiscrezioni di Dagospia, poi la campagna mediatica messa in atto da Boccia. «Come conseguenza-ritorsione della mia intervista al Tg1, la Boccia ha rilasciato un'intervista il 5 settembre al quotidiano La Stampa in cui ha detto che io ero "sotto ricatto"». Il giorno dopo Sangiuliano ha presentato le sue dimissioni irrevocabili alla premier. E ora è in corso la battaglia a suon di carte bollate.

