SANREMO FA MIRACOLI: HA FATTO FARE PACE AI VECCHI AMICI SALVINI E CONTE – IL “CAPITONE” E IL FU AVVOCATO DEL POPOLO RIUNITI NEL PRENDERE POSIZIONE CONTRO ZELENSKY. IL LEADER DELLA LEGA GIOISCE PER LA MANCATA PRESENZA DEL PRESIDENTE UCRAINO AL FESTIVAL: “CHE NON CI SIA NON MI DISPIACE. PORTARE LA GUERRA IN MEZZO AI CUGINI DI CAMPAGNA MI SEMBRA FUORI LUOGO” – PEPPINIELLO: “DI ZELENSKY ABBIAMO PARLATO ANCHE TROPPO, MANDI LA LETTERA E VA BENE COSÌ”

salvini putin conte

Salvini: "Non ascolterò lettera Zelensky, bene non ci sia"

"Ieri sera non ho visto il Festival, ero fuori per lavoro. Per molti italiani è un momento complicato, che non ci sia la presenza di Zelensky non mi dispiace.

Portare la guerra in mezzo ai Cugini di Campagna mi sembra veramente fuori luogo". La lettera letta da Amadeus, la ascolterà?

"Quando la legge? Io sabato sarò con i miei figli, non penso mi chiedano di ascoltare la lettera di Zelensky a Sanremo. Ci guarderemo un film", ha detto il vicepremier e ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti.

MEME SU ZELENSKY A SANREMO BY CARLI

[…] Conte: "Zelensky mandi pure lettera e va bene così"

Del presidente ucraino Volodymyr Zelenski "ne abbiamo anche parlato troppo, mandi pure questa lettera e va bene così. Io ho semplicemente ricordato che il nostro presidente della Camera, Roberto Fico, lo ha inviato a parlare al Parlamento dimostrando grande apertura.

Ma nel contesto di Sanremo non mi sembrava opportuna" la sua presenza. Così il leader del M5S, Giuseppe Conte, a Mattino 5.

[…] Salvini: "Spero Egonu non faccia tirata su Paese razzista"

paola egonu 4

Egonu? "Grande sportiva, grande pallavolista, ma spero non venga a fare una tirata al Festival sull'Italia Paese razzista, perché gli italiani possono avere tanti difetti ma non sono razzisti. È un popolo che accoglie, che allunga la mano a tutti.

Mi auguro che gli italiani, che hanno già molti problemi, non si sentano colpevolizzati da chi usa la tv pubblica per fare la morale a qualcuno". Lo ha detto il vicepremier e ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini, intervistato a Non Stop News su Rtl 102.5 che poi ha dato il proprio giudizio sui cantanti in gara: "Gianluca Grignani è un grande, Giorgia ha una voce straordinaria, Ultimo mi piace tantissimo".

