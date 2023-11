30 nov 2023 13:20

SANTANCHÈ, PARLA COME MAGNI! – LA "PITONESSA", CON UNA BORSA LOUIS VUITTON DA ALMENO 2MILA EURO IN BELLA VISTA, FA UN VIDEO IN CUI SI INDIGNA PER IL CAMBIO DI NOME DI CERVINIA: “UNA LOCALITÀ RICONOSCIUTA DELLA VALLE D’AOSTA, MOLTO RINOMATA, UNA DELLE ECCELLENZE DEL NOSTRO TURISMO IN ITALIA. MA UDITE, UDITE, HANNO DECISO DI CAMBIARE IL NOME IN LE BREUIL. MA SIETE MATTI? MA SAPETE QUANTO TEMPO CI VUOLE A COSTRUIRE UNA ‘DESTINATION’, UNA ‘BRAND REPUTATION’? RIPENSATECI!” – A DANIÈ, MA PENSA ALLA TUA DI “REPUTESCION”!