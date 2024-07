26 lug 2024 12:30

LA SANTANCHÈ PARLA DI TOTI MA PENSA A SÉ – LA “PITONESSA”: “HANNO COSTRETTO TOTI A DIMETTERSI IN CAMBIO DELLA LIBERTÀ. LA CHIAMANO GIUSTIZIA. E SE POI TRA QUALCHE ANNO, COME GIÀ SUCCESSO CON ALTRI POLITICI, TOTI VENISSE ASSOLTO?” – LA MINISTRA DEL TURISMO, INDAGATA PER TRUFFA E FALSO IN BILANCIO, APRE IL PORTAFOGLIO PER NON FAR FINIRE "VISIBILIA" IN LIQUIDAZIONE: IERI È STATO APPROVATO L’AUMENTO DI CAPITALE DA 4,5 MILIONI DESTINATO AD ATHENA PUBBLICITÀ, L’EX VISIBILIA CONCESSIONARIA DI CUI LA "SANTA" HA IL 75%...