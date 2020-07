8 lug 2020 16:59

SAPETE COSA È ANDATO A FARE CASALEGGIO IN VISITA DA CONTE? A METTERE ZIZZANIA NEI 5 STELLE! - IL FIGLIO DEL PARAGURU CO-FONDATORE HA DETTO AL PREMIER CHE RICONOSCE SOLO LUI COME INTERLOCUTORE, E NON PIÙ DI MAIO - IL PARTNER DI DIBBA VUOLE CONTARE NEL MOVIMENTO, CHE INVECE VORREBBE LIBERARSI DI LUI E DELLA SUO INUTILE MA COSTOSA PIATTAFORMA ROUSSEAU. E PER CALMARE GIGGINO È SERVITO L'INTERVENTO DI GRILLO…