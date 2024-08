SARÀ ANCHE UN PAZZO SVALVOLATO, MA ROBERT KENNEDY PUÒ ESSERE DECISIVO – L’ENDORSEMENT DEL NIPOTE DI JFK POTREBBE PORTARE A DONALD TRUMP IL 4-5% DEI CONSENSI, CHE IN UNA CORSA TESTA A TESTA POTREBBERO ESSERE FATALI PER KAMALA HARRIS – IL COLMO? IL NO-VAX COMPLOTTARO POTREBBE DIVENTARE SEGRETARIO ALLA SALUTE – QUANDO KENNEDY JR DISSE: “SONO CONTRO TRUMP. MI DEFINISCE UN RADICALE DI ULTRA-SINISTRA MA MI HA CHIESTO DI ESSERE IL SUO VICE..."

Estratto dell’articolo di Francesco Semprini per “La Stampa”

La campagna acquisti di Donald Trump incassa un'altra affiliazione rumorosa e controversa, quella di Robert F. Kennedy Jr, che annuncia la "sospensione" dalla corsa per la Casa Bianca concedendo l'endorsement al tycoon. Secondo gli osservatori il rampollo della dinastia politica più famosa d'America avrebbe tolto più voti a Trump rispetto che a Kamala Harris, quindi la sua scelta potrebbe essere un fattore che sposta consensi alla corte del 45 esimo presidente degli Stati Uniti.

I sondaggi accreditano a Rfk Jr un 4-5%, ma anche la metà potrebbe fare la differenza in una corsa serrata, soprattutto negli Stati in bilico. E rappresenta un'iniezione di fiducia per l'ex presidente […] Le rilevazioni demoscopiche, sia a livello nazionale che negli Stati indecisi, lo vedono in momentaneo affanno rispetto alla candidata democratica. […]

Trump da parte sua tenta arrembaggi in ogni dove: «"Harris avrebbe dovuto fare prima le cose che sostiene di voler fare ora, avrebbe potuto farle tre anni e mezzo fa», dice su Fox, commentando il discorso di Chicago dell'avversaria. […] Gioca poi la carta dell'ironia condividendo una foto della prima pagina del tabloid conservatore New York Post che raffigura Harris, Biden e Nancy Pelosi con la statuetta degli Oscar in mano e il titolo "è tutta una recita", affermando che il premio va a questi democratici per la loro finta Convention.

In questo senso il nuovo acquisto - se non altro per il cognome e per il portafogli voti - potrebbe rafforzare la controffensiva trumpista. […] Kennedy ha inoltre concesso l'endorsement a Trump, forse con l'ambizione di incassare una poltrona nella sua amministrazione, se dovesse vincere (tra le ipotesi quella di segretario alla Salute, nonostante sia un cospirazionista no vax).

«La democrazia Usa è poco più che uno slogan», ha tuonato Rfk Jr criticando il partito democratico, il metodo di nomina di Harris e il fatto che la candidata non abbia ancora rilasciato un'intervista alla stampa. E poi ha attaccato: «Con lei andiamo verso la Terza guerra mondiale».

E c'è già chi commenta su quello che potrebbe essere lo "strano tridente" Trump-Musk-Kennedy, visto che anche al patron di Tesla potrebbe essere concessa una posizione dal candidato repubblicano in caso di conquista di secondo mandato alla Casa Bianca. «La decisione di nostro fratello Bobby di sostenere Trump oggi è un tradimento dei valori che nostro padre e la nostra famiglia hanno più cari. È la triste conclusione di una triste storia», recita una nota comune di cinque dei fratelli di Rfk Jr (Kathleen, Courtney, Kerry, Chris e Rory). […]

2. ROBERT F. KENNEDY JR. SOSTIENE CHE TRUMP GLI AVEVA CHIESTO DI ESSERE RUNNING MATE

Traduzione dell’articolo di Richard Luscombe per https://www.theguardian.com/ - pubblicato il 15 aprile 2024

Robert F. Kennedy Jr, importante teorico della cospirazione e candidato indipendente alla presidenza, ha dichiarato lunedì di aver rifiutato l'offerta di Donald Trump di essere il suo compagno di corsa per la Casa Bianca.

L'affermazione ha fatto seguito al lancio in giornata di un sito web che attacca Kennedy, pubblicato da un comitato di azione politica pro-Trump chiamato Make America Great Again Inc (Maga Inc).

Accusando Kennedy, 70 anni, di essere un "radicale di sinistra", il sito web al vetriolo cerca di mettere in evidenza quelle che, a suo dire, sono le sue posizioni liberali estremiste, tra cui il sostegno a un'aliquota del 70% dell'imposta sul reddito e l'impegno a firmare un divieto sulle armi d'assalto.

Prendendo in giro la predilezione della famosa dinastia politica per le iniziali tra nome e cognome, condivise dai parenti assassinati tra cui lo zio John F. Kennedy e il padre Robert F. Kennedy, il sito web è intitolato "Radical F-ing Kennedy".

In risposta, Kennedy, che ha mescolato teorie stravaganti su Covid-19 con una lunga storia di razzismo, antisemitismo e xenofobia, ha scritto dei post su X, ex Twitter.

"Il presidente Trump mi definisce un radicale di ultra-sinistra. Sono così liberale che i suoi emissari mi hanno chiesto di essere il suo vicepresidente. Ho rispettosamente declinato l'offerta", ha scritto. "Sono contro il presidente Trump e il presidente Biden non può vincere. A giudicare dal suo nuovo sito web, sembra che il presidente Trump sappia chi può davvero batterlo".

Un'e-mail della Maga Inc inviata ai giornalisti più tardi, lunedì, ha accusato Kennedy di aver reagito in modo "difensivo ed emotivo" al lancio del sito web, ma non ha affrontato l'affermazione secondo cui avrebbe rifiutato l'offerta di essere il vicepresidente scelto da Trump, il presunto candidato repubblicano.

Sebbene Kennedy, ex democratico, non abbia alcuna possibilità di vincere la presidenza, gli analisti sostengono che la sua campagna, e quella di altri candidati terzi, possa essere un efficace spoiler per le possibilità di Joe Biden di tornare alla Casa Bianca.

Il mese scorso Kennedy ha nominato Nicole Shanahan, avvocato specializzato in tecnologia e ricca filantropa, come sua compagna di corsa, presentandola a un comizio a Oakland, in California, sua città natale.

La scelta della 38enne è stata vista da molti come un tentativo di attrarre gli elettori millennial e gen Z che ritiene non ispirati dalla rivincita di novembre tra Biden, 81 anni, e Trump, 77 anni. I sondaggi di Quinnipiac di febbraio suggerivano che Kennedy avrebbe potuto ricevere fino al 15% dei voti.

Trump ha attaccato Kennedy "come il candidato di sinistra più radicale in gara" in un post sconclusionato sulla sua piattaforma di social network Truth la scorsa settimana, come riporta Mediaite.

"Se fossi un democratico, voterei per RFK Jr ogni singola volta piuttosto che per Biden, perché è francamente più in linea con i democratici", ha scritto Trump.

"È l'avversario politico di Crooked Joe Biden, non il mio".