E SARA CUNIAL CHIAMA I CARABINIERI: "DENUNCIO TUTTI" - LA DEPUTATA EX M5S, DICHIARATAMENTE NO VAX E NO GREEN PASS CHIEDE DI POTER VOTARE NELLA POSTAZIONE ESTERNA (IL CERTIFICATO VERDE È NECESSARIO PER ENTRARE A MONTECITORIO) MA LE VIENE NEGATO L’ACCESSO IN QUANTO NON È POSITIVA AL COVID NÉ IN QUARANTENA. LEI SBROCCA E PARLA DI "AFFRONTO ALLA DEMOCRAZIA" - VIDEO

Da corriere.it

Il caso Sara Cunial continua a tenere banco. La deputata ex M5S, dichiaratamente no vax e no green pass (il certificato verde è necessario per entrare a Montecitorio), chiede di poter votare nella postazione esterna riservata ai grandi elettori positivi o in quarantena. La parlamentare non ha intenzione di spostarsi.

«Sono sana e chiedo di poter votare il Presidente come è mio diritto costituzionale fare, non vedo perché non possa votare come i malati di Covid sia vaccinati che non». E ancora: «Non far votare un cittadino prima ed un parlamentare poi perché sano è un affronto alla democrazia, alla legge e alle istituzioni».

