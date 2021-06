17 giu 2021 18:47

LA SARDEGNA STA RIFACENDO LA STESSA CAZZATA DI UN ANNO FA CON LE DISCOTECHE APERTE? - IL GOVERNATORE SOLINAS HA SPALANCATO LE PORTE DELL'ISOLA: INGRESSO LIBERO PER I TURISTI, NON SERVONO TAMPONI NÉ REGISTRAZIONI ONLINE - PECCATO PERÒ CHE LA VARIANTE DELTA DEL VIRUS PREOCCUPI E CHE I FOCOLAI NON MANCHINO: A TRINITÀ IL COVID LO HA PORTATO UNA TROUPE CINEMATOGRAFICA DELLA DISNEY, DURANTE LE RIPRESE DEL FILM "LA SIRENETTA" E...