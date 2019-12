ALLA SARDINA PIACE LA BERLUSCONA - ''SE FRANCESCA PASCALE VIENE IN PIAZZA CON NOI CON UNA SARDINA BELLA E COLORATA, CHIUDEREMO UN OCCHIO''. MATTIA SANTORI NON CHIUDE LE PORTE ALL'ENDORSEMENT DELLA EX CALIPPA, CHE AMA IL LATO ANTI-SOVRANISTA DEI MANIFESTANTI, E IN FORZA ITALIA GLI ANTI-SALVINIANI GONGOLANO. GLI ALTRI CHIEDONO A SILVIO DI PRENDERE LE DISTANZE

Tommaso Labate per il ''Corriere della Sera''

Dice lei che «guardo con interesse alle Sardine» e aggiunge pure: se le Sardine interpreteranno fino in fondo lo spirito anti-sovranista, allora «valuterò il piacere di scendere in piazza» insieme a loro.

francesca pascale 8

Risponde lui, e anche in questo caso è una sorpresa, che lei è la benvenuta. Certo, «rimane il fatto che Forza Italia è alleata proprio con i principali artefici della retorica sovranista». Ma «se viene in piazza con una Sardina bella e colorata, chiuderemo un occhio».

Sotto gli auspici di una tranquilla giornata di Sant' Ambrogio, nasce una coppia così politicamente assortita da risultare strana persino in una sceneggiatura di Lina Wertmüller. Perché lei è Francesca Pascale, militante di Forza Italia da quand' era adolescente e soprattutto fidanzata, da quasi dieci anni, di Silvio Berlusconi. Mentre lui è Mattia Santori, frontman del quartetto di giovani che ha lasciato la prima manifestazione delle Sardine e secondo alcuni in predicato di una candidatura come numero uno della lista civica di Bonaccini in Emilia-Romagna.

Il collante dell' opposizione al sovranismo, evidentemente, è tutt' altro che debole. Persino all' interno di quella Forza Italia ormai divisa tra un' area platealmente filoleghista e un gruppo che preme per mollare gli ormeggi e scappare il più lontano possibile dall' ex vicepremier. Ma, con l' intervista rilasciata ieri all' Huffington Post , Francesca Pascale diventa il primo caso censito di «sponda» tra il centrodestra e le Sardine.

francesca pascale 9

Sponda che rimarrà probabilmente isolata, almeno a prendere per buone le voci secondo cui Berlusconi non avrebbe preso affatto bene l' uscita della sua compagna. Ma sponda significativa, anche per gli annali, soprattutto se si considera che uno degli endorsement eccellenti alle Sardine è arrivato da Romano Prodi, storicamente l' avversario numero uno dei berlusconiani.

E così, con buona pace dei mille tentativi fatti negli ultimi anni ad Arcore per tentare disperatamente di riconnettersi con «lo spirito del '94» della prima Forza Italia, a Villa Maria (dove vive la Pascale, dove dorme anche Berlusconi) vengono individuati proprio nelle Sardine «alcuni elementi» di quella stessa «rivoluzione liberale». Per giunta, dice la Pascale, «attualizzati».

MATTIA SANTORI MANGIA SARDINE A UN GIORNO DA PECORA

L' ala anti-salviniana del partito gongola per l' uscita a sorpresa della Pascale, attivista a difesa delle campagne Lgbt, che non esclude dopo Berlusconi di potersi innamorare di una donna. «Una Francesca così brava non l' avremmo immaginata nemmeno noi che l' abbiamo vista crescere», twitta Gianfranco Rotondi.

Mentre la maggioranza forzista, a cominciare dal cerchio magico, inizia il pressing nei confronti dell' ex premier perché prenda pubblicamente le distanze dall' intervista bollandola a «uscita personale».

mattia santori leader delle sardine

Ma è tutto riconducibile a schermaglia, o quasi, se paragonato alla sorpresa per la coppia politica che nessuno poteva prevedere. E che potrebbe vedersi presto dal vivo, forse già a Roma, tra pochi giorni. Al più grande appuntamento della finora breve storia delle Sardine, in piazza San Giovanni.

