LA SARDINA RIPARTE DALLA MORTADELLA - MATTIA SANTORI, IL DESAPARECIDO CAPO DEL MOVIMENTO ESTINTO, FA LA COMPARSATA GOURMET NELLA SERIE TV “SEARCHING FOR ITALY” DI STANLEY TUCCI - I DUE SONO SEDUTI AL RISTORANTE DOVE AZZANNANO UN PANINAZZO ALLA MORTADELLA CON IL CAPOSARDINA CHE SI LIMITA A COMMENTI DEGNI DELL’INGLESE DI RENZI: “SO SIMPLE, SO GOOD” – E SUI SOCIAL ESPLODE LA PERCULATA: “DAL MORTADELLA ALLA MORTADELLA È UN ATTIMO…” - VIDEO

This isn’t the baloney that you’re used to. Experience fine meat that’s completely out of this world. The new @CNNOriginals, Stanley Tucci #SearchingforItaly continues tonight at 9 p.m. ET/PT pic.twitter.com/jlY1IXYmF9 — CNN (@CNN) February 28, 2021

Daniele Capezzone per "la Verità"

Sic transit gloria mundi: da aspirante leader rivoluzionario a comparsa televisiva, da imprescindibile punto di svolta della politica italiana a assaggiatore di mortadelle. È il curioso destino del caposardina Mattia Santori, da mesi politicamente desaparecido e ora riapparso in una veste che ha suscitato curiosità e ilarità in rete. Si ricorderà che esattamente un anno fa, di questi tempi, non c'era talk-show e non c'era giornalone che non ragionassero sulle sardine come spartiacque decisivo della sinistra, una specie di passaggio da avanti Cristo a dopo Cristo: «La sinistra riparta dalle sardine», era il mantra. Ecco, dodici mesi dopo, il lungo oblio è stato interrotto da una performance decisamente non memorabile.

Riassunto delle puntate precedenti: l'attore e regista americano Stanley Tucci (di chiare origini italiane: il nonno era della provincia di Cosenza, la nonna di quella di Vibo Valentia) cura per la Cnn una serie intitolata Searching for Italy, andando in giro per lo Stivale a conoscere e far conoscere l'enogastronomia italiana. E fin qui tutto bene. Ma nella puntata dedicata all'Emilia Romagna, chi spunta al fianco di Tucci? Elementare, Watson: il sardina in chief, che pronuncia un «so simple, so good» ("così semplice, così buona") prima di azzannare un panino con la mortadella.

L'americano è in estasi, evoca il paradiso, mormora che il salume è «setoso, sa di aglio, è dolce», e conclude (ma guarda...) che la simil-mortadella americana, detta Baloney, «non ha questo sapore». Santori a questo punto offre un altro contributo decisivo, concludendo: «I love it». Roba da far invidia all'inglese di Matteo Renzi, par di capire.

Sui social, all'apparire del clippino della Cnn, gli utenti italiani si sono scatenati, spiegando all'ignaro pubblico Usa il background di Santori. Ma è stato lo sbalordimento a prevalere: «Ma è il frontman delle Sardine?», «Dovreste scegliere meglio i vostri attori», «Le sardine dovrebbero restare in scatola», «Giusto questo poteva fare...», «Che bella fine le sardine», e via tra risate e più di qualche insulto francamente irripetibile.

Fino alle inevitabili menzioni della frase più attorcigliata e in odor di gaffe di Santori: «Ma lei, se a un bambino autistico gli passa una palla da basket e questo ritrae le mani, come riesce a passargli la palla e a fare in modo che questo la raccolga con le mani che non sa usare?». Attenzione, però: la risposta più gettonata chiama in causa La Verità.

Diversi utenti hanno infatti twittato in risposta alla Cnn la celebre prima pagina del nostro giornale in cui si leggeva: «C'è Mortadella Dietro Le Sardine», evocando l'impegno (ci mancherebbe, assolutamente legittimo, è perfino ovvio ribadirlo) di Santori nella redazione di una rivista diretta dall'ex ministro Alberto Clò e di cui Romano Prodi è garante. Insomma: La Verità aveva visto giusto evocando il celebre salume emiliano. E un twittatore impertinente ha chiosato in modo definitivo: «Dal mortadella alla mortadella è un attimo».

