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SBOARINA FA LO SBORONE E INVOCA IL “DASPO URBANO” PER DI MAIO - IL SINDACO DI CENTRODESTRA DI VERONA: "SE PER IL VICEPREMIER QUESTA È UNA CITTÀ DI SFIGATI E FANATICI SOLO PERCHÉ HA OSPITATO IL CONGRESSO DELLA FAMIGLIA, ALLORA LO INVITO A NON VENIRE IN CITTÀ NEMMENO FRA POCHI GIORNI QUANDO HA IN PROGRAMMA LA SUA VISITA AL VINITALY”-
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COME SI DICE ''WALK OF SHAME'' A CASA SALVINI? I FOTOGRAFI DI ''CHI'' BECCANO FRANCESCA VERDINI CHE LASCIA L'APPARTAMENTO DEL MINISTRO LA MATTINA DOPO LA FATIDICA USCITA PER VEDERE ''DUMBO''. LEI, COME NELLE COMMEDIE AMERICANE, SGATTAIOLA VIA INDOSSANDO GLI ABITI DI LUI (PERSINO LE SCARPE!). SOLO CHE NEL CASO DI SALVINI L'ARMADIO NON È PIENO DI CAMICIE BROOKS BROTHERS MA DIVISE DELLA POLIZIA. VEDERE LE FOTO PER CREDERE
CINQUE STELLE CADENTI – FITTIPALDI: L’ARRESTO DI DE VITO È UNO SPARTIACQUE E SEGNA IL DEFINITIVO TRAMONTO DEL MITO DELL’ONESTÀ, CHE ERA L’ULTIMO TOTEM RIMASTO DALLE ORIGINI – PERCHÉ CASALEGGIO E DI MAIO NON HANNO VOLUTO DARE RETTA A GRILLO, CHE NEL 2016 VOLEVA SCARICARE LA RAGGI? LO SCANDALO PARNASI-LANZALONE RISCHIA ORA DI TRASCINARE ENTRO L'ESTATE LE 5 STELLE NELLA POLVERE...
IL GOVERNO DEL CAMBIAMENTO È SALITO SULL'AUTO BLU (E LUIGINO FA IL FINTO TONTO) - ARRIVANO 8250 MACCHINE NUOVE DI ZECCA, AL COSTO DI 168 MILIONI DI EURO PER IL CONTRIBUENTE. MA NON ERA IL GOVERNO DELL'ANTI-CASTA? ''VERIFICHEREMO SE È VERO'', DICE DI MAIO. MA CON CHI DEVE VERIFICARE? È LUI IL GOVERNO! - COME RENZI E GLI ALTRI, I VARI FICO, CONTE E DI MAIO SONO PARTITI IN BUS E TAXI E FINITI DENTRO L'AUTO BLU
FLASH! – UN BUGNO NELLO SPAZIO. OLTRE CHE IN STM, IL MINISTRO TRIA AVREBBE INDICATO FORMALMENTE IL NOME DELLA SUA CONSIGLIERA CLAUDIA BUGNO ANCHE PER IL CDA DELL’ASI (AGENZIA SPAZIALE ITALIANA)…
MAI DIRE RAI? MAI DIRE CONFRONTI TV! - I CINQUE STELLE LIGI AL CODICE ROCCO (CASALINO) NON VOGLIONO I FACCIA A FACCIA ELETTORALI E VOGLIONO AFFOSSARE LA PROPOSTA DEL FORZISTA BARACHINI. LA LEGA SI SCHIERERA’ CON GLI ALLEATI DEL GOVERNO PRESENTE O DI QUELLO FUTURO? TRA STASERA E DOMANI IL VOTO IN VGIILANZA