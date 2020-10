SCALFARI NON SI FA MANCARE NULLA, NEMMENO IL NIENTE - DOPO AVER RIMBAMBITO PAPA FRANCESCO, COL RISULTATO CHE IL VATICANO È DIVENTATO UN SUDAMERICANO PAESE DI RADDRIZZATORI DI BANANE, ORA È LO STESSO EU-GENIO AD ANNUNCIARE IN TERZA PERSONA, SULLA PRIMA PAGINA DI “REPUBBLICA”: “È UNA NOTIZIA: CONTE E SCALFARI HANNO PARLATO PER CIRCA DUE ORE DELLA SORTE DEL NOSTRO GLOBO. LA VERA MOTIVAZIONE DIMOSTRA CHE STA NASCENDO UN'AMICIZIA - IO HO PUNTATO LE MIE FICHES SU CONTE E SU QUELLA RELIGIOSA DI FRANCESCO. IL MONDO È BELLO E LA NOSTRA SPECIE LO APPREZZERÀ FINCHÉ DURERÀ”. AMEN!

29 GIU 2020 11:12

conferenza stampa su reddito di cittadinanza e quota 100 1

FLASH! - QUANDO SCALFARI DIVENTA EU-GENIO: ''CONTE HA IL PREGIO DELL'INTELLIGENZA MA IL DIFETTO DI UNA LIMITATA VOLONTÀ. SI POTREBBE DESCRIVERE CON LA CANZONE DI UN'ANTICA RECLAME: ''CANTO QUEL MOTIVETTO / CHE MI PIACE TANTO / E CHE FA DUDU-DUDU / DUDU-DUDU". SPERIAMO BENE...''

Eugenio Scalfari per ''la Repubblica''

eugenio scalfari foto di bacco

Molte volte in questi ultimi tre anni ho pensato di conoscere il presidente del Consiglio dei ministri Giuseppe Conte, ma poi non l'ho fatto fino a ieri. Lui riveste quella carica da quando la coalizione che lo sosteneva era composta dalla Lega di Matteo Salvini e i Cinque Stelle di Luigi Di Maio. Poi fu lui stesso a rompere con Salvini: gli dette contemporaneamente un bacio sulla guancia e uno schiaffo sull'altra. In suo sostegno rimasero i Cinque Stelle cui si aggiunse l'alleanza con il Partito democratico e così siamo andati avanti fino ad oggi.

bonafede salvini conte

Le varie forze politiche hanno subito notevoli varianti senza molti successi anche perché i partiti di oggi non sono molto centralizzati: hanno un segretario e diversi funzionari ma sono anche impegnati a livelli regionali, comunali, con incarichi politici, economici e anche culturali.

Tutto sta cambiando anche per il fatto che sta variando la fisionomia geografica di tutto il mondo che ci riguarda: la nostra stella, il Sole, è in corso di indebolimento energetico: tra alcune migliaia d'anni sarà del tutto spento e non sappiamo fino a che punto l'universo intero sarà scosso. Uno scenario futuro ma che ci sottolinea di affrontare sin da ora il cambiamento climatico che affligge il pianeta.

DI MAIO SALVINI CONTE

Gli studiosi sono impegnati a riflettere su questo profondo mutamento, ma poi vengono assorbiti dalle problematiche del presente. A me capita di campare sul futuro. È alquanto strano ma ciascuno di noi è fatto a suo modo da quando è nato fino a quando se ne andrà, ma anche il passato mi interessa: passato e futuro, così è fatta la mia vita e gran parte di quella della nostra specie umana.

PAPA BERGOGLIO E GIUSEPPE CONTE

Di queste questioni ho parlato ieri molto a lungo con Giuseppe Conte. Può sembrare strano che un vecchio come me e un giovane come lui si interessino addirittura della Stella dalla quale dipendiamo. Forse è questo il modo di dimostrare il proprio interesse reciproco. È una notizia: Conte e Scalfari hanno parlato per circa due ore della sorte del nostro Globo. La vera motivazione (o almeno la mia ma credo anche la sua) dimostra che sta nascendo un'amicizia che finora è stata di fatto inesistente.

Se tutto andrà come Conte spera che vada, il suo governo assisterà anche al mutamento della presidenza della Repubblica. Conte vorrebbe che Mattarella prolungasse di almeno un anno la sua funzione (come fece a suo tempo Giorgio Napolitano), ma Mattarella a chi gli domanda di fare come il suo predecessore risponde negativamente.

EUGENIO SCALFARI GIOVANE FASCISTA

Chi sarà dunque il nuovo inquilino del Quirinale? Qualcuno pensa a Mario Draghi, qualcun altro a Romano Prodi. E Conte a chi pensa? Fra le persone adatte ci sarebbe anche Enrico Letta che attualmente oscilla tra Parigi e Roma. Andrebbe bene al posto di Mattarella? Probabilmente sì. Sono tutte ipotesi abbastanza seducenti: se ne vedrà il risultato sempre che anche Conte ne sia convinto.

Eugenio Scalfari ENRICO BERLINGUER

Il vero problema è l'Europa. Per Conte la Confederazione europea è una realtà che dovrebbe essere alquanto modificata. Bisognerebbe passare al più presto possibile dalla Confederazione attuale a una Federazione che darebbe all'Europa un peso assai maggiore di quello odierno. Conte è molto impegnato nella costruzione europea.

L'Europa unita è un'ipotesi per lui molto seducente e sta facendo il possibile per marciare su questa strada. Non so se i nostri lettori ricordano la favola di Pantagruel e del suo amico Panurge: quel personaggio che parlava usando un miscuglio delle lingue di tutto il continente testimoniava la frammentarietà dell'Europa, allora divisa da guerre feroci tra nazioni.

conte mattarella

Poi nel ventesimo secolo l'alleanza tra i Paesi e la nascita dell'Unione Europea hanno determinato il grande cambiamento.

La società sta cambiando dovunque e perfino il nostro papa Francesco sente questi mutamenti di formidabile importanza. Non a caso la visione e la fede di papa Francesco vanno a un Dio Unico in tutto il mondo religioso.

PAPA FRANCESCO E GIUSEPPE CONTE BY OSHO

Papa Francesco è impegnato nel costruire una religione moderna che sia influenzata e a sua volta influenzi la società europea ma Francesco va ben al di là dell'Europa e il suo Dio Unico è presente nel mondo intero. Un Papa di questa modernità non c'era mai stato prima di lui. Francesco crede nel Dio Unico, Creatore dell'universo intero e assume tutte le forme necessarie che tutelano la fede e la vita. Si tratta di ben altri ideali della divinità.

Eugenio Scalfari

Che cosa pensa di papa Francesco il nostro presidente del governo Giuseppe Conte? Glielo domanderò nel nostro prossimo incontro. Io ho puntato le mie fiches sulla presidenza politica di Conte e su quella religiosa di Francesco. Il mondo è bello e la nostra specie lo apprezzerà finché durerà.

GIUSEPPE CONTE E MATTEO SALVINI A FIRENZE (DAL PROFILO INSTAGRAM DI GIUSEPPE CONTE)