SCAZZI BALNERARI - SALVINI ATTACCA LA BOSCHI E MARIA “ETRURIA” RISPONDE CON UNA FOTO IN BIKINI TRA LE AMICHE: “DICE CHE IO SONO UNA MUMMIA: UN SALUTO A TUTTI DAL MIO SARCOFAGO”

MARIA ELENA BOSCHI IN BIKINI TRA LE AMICHE

Da “Libero quotidiano”

Maria Elena Boschi twitta dalla spiaggia, in bikini, contro il leader della Lega. «Salvini che dice: "siamo attaccati da un gruppo di renziani" ci sta facendo uno spot pazzesco e neanche lo capisce. Per noi», scrive su Twitter l' ex ministro per le riforme del governo Renzi, «prima di tutto viene il Paese, non le ambizioni personali #CapitanFracassa dice che io sono una mummia: un saluto a tutti dal mio sarcofago», conclude la Boschi, facendosi una foto in costume da bagno con alcune amiche.