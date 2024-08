SCAZZI AL PESTO NEL CAMPO LARGO – IL PD PUNTAVA A UFFICIALIZZARE LA CANDIDATURA DI ANDREA ORLANDO PER LE REGIONALI LIGURI. MA IL M5S HA SCOMBINATO I PIANI, PRESENTANDO AL TAVOLO DELLA COALIZIONE IL SUO NOME, IL SENATORE LUCA PIRONDINI – DAL MOVIMENTO ASSICURANO: “LA NOSTRA PROPOSTA NON VUOLE ESSERE UN ELEMENTO DIVISIVO”. MA UNA DECISIONE DOVRÀ ESSERE PRESA ENTRO POCHI GIORNI – L’EX MINISTRO DEM NON INTENDE FARSI CUCINARE A FUOCO LENTO DALLE INCERTEZZE DI CONTE…

Nessuno si scompone pubblicamente, nel Pd ligure: le polemiche in questo momento vanno tenute sopite, soprattutto se verso gli alleati. «Andiamo avanti sul lavoro programmatico e sulla costruzione della coalizione», si limita a dire il segretario Davide Natale.

Ma la mossa del Movimento 5 Stelle di portare al tavolo di coalizione un loro candidato presidente per la Liguria, nello specifico il senatore Luca Pirondini, ha un po’ scombinato i piani dei dem che puntavano a ufficializzare la candidatura di Andrea Orlando entro questa settimana [...]

Ora il percorso si complica, anche se per lo stesso Pirondini la coalizione non è in discussione e la sua eventuale candidatura non è da leggere come contromossa a Orlando: «La proposta di una mia candidatura non vuole certo essere un elemento divisivo, credo che sia positivo che la coalizione possa scegliere tra più opzioni e che venga fatta una valutazione su quella che può rivelarsi più vincente. Una forza come il M5S non ha paura a proporre un proprio candidato agli alleati».

Resta il fatto che questa valutazione, il “dialogo competitivo” come lo aveva definito a inizio mese Andrea Orlando, all’indomani delle dimissioni di Toti, dovrà essere fatto in fretta, nel giro di una settimana-dieci giorni al massimo. E andrà fatto sul tavolo dei leader nazionali, gli stessi che il 16 agosto hanno dato il via libera alla candidatura di Stefania Proietti in Umbria.

Proprio la decisione sull’Umbria, contrapposta al congelamento della situazione in Liguria, ha irritato Orlando che con i suoi si è sfogato sulla «mancanza di consapevolezza» dell’importanza della sfida ligure nel quadro nazionale: perché su Emilia e Umbria si va spediti e non è lo stesso in Liguria, dove da mesi si parla di elezioni anticipate anche se le dimissioni di Toti sono arrivate solo il 27 luglio?

L’ex ministro c’è, è pronto a correre ma non a farsi cucinare a fuoco lento dalle incertezze di Conte e dai tatticismi di Matteo Renzi e Carlo Calenda: sa bene che solo con l’investitura di un candidato ufficiale in campo si possono sciogliere i nodi sulla forma in cui i partiti centristi (anche i vari Più Europa e Psi) parteciperanno alla coalizione. [...]

Si aspettano notizie da Roma, quindi, ma l’attività sul territorio non è ferma: il Pd ha messo in moto i gruppi di lavoro sul programma e sino a fine agosto si tengono le assemblee territoriali dei circoli, da cui si attendono anche indicazioni sulle candidature per le liste. [...]

