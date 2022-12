11 dic 2022 13:40

SCAZZI A SINISTRA! – “ANDROPOV” PROVENZANO RANDELLA D’ALEMA: “VEDERE L’EX LEADER DELLA SINISTRA FARE I LOBBISTI IN GRANDI AFFARI INTERNAZIONALI DICE MOLTO PERCHÉ LE PERSONE NON SI FIDANO” – NEI GIORNI DELL'EUROSCANDALO SULLE MAZZETTE PROVENIENTI DAL QATAR "BAFFINO" È TIRATO IN BALLO DAL SINISTRATO PROVENZANO PERCHÉ, NEI SUOI GIRI DI CONSULENZE INTERNAZIONALI, HA PROPIZIATO L'INTERESSAMENTO DI UN IMPRENDITORE DEL QATAR AD ACQUISIRE LA RAFFINERIA LUKOIL DI PRIOLO, IN SICILIA...