20 lug 2022 16:06

SCENDE IN CAMPO SUPER-SERGIO! – MATTARELLA HA SENTITO AL TELEFONO BERLUSCONI E SALVINI E ANCHE GLI ALTRI LEADER DELLA MAGGIORANZA – IN CORSO UN INCONTRO TRA FRANCESCHINI, CONTE E D'INCA' - FONTI QUALIFICATE DI GOVERNO DICONO ALL’ANSA CHE L’ORIENTAMENTO È QUELLO DI ANDARE VERSO LA CONTA IN AULA CON IL VOTO SULLE RISOLUZIONI. MAGARI QUELLA A FIRMA CASINI, CHE CHIEDE AL GOVERNO DI ANDARE AVANTI. MA I SENATORI DEL CENTRODESTRA DI GOVERNO DICONO CHE VOTERANNO SOLO LA PROPRIA RISOLUZIONE PER CHIEDERE UN NUOVO GOVERNO SENZA M5S. SE COSI' STANNO LE COSE, DRAGHI LI SFANCULA!