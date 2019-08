DISSIDENZA, MEGLIO SENZA – LUIGINO DI MAIO NON PUÒ PERMETTERSI NUOVE ESPULSIONI IN SENATO E IERI HA PROVATO A PERSUADERE LA PARTE DIALOGANTE DEI CRITICI DEL DECRETO SICUREZZA BIS, COMPRESO IL NO TAV AIROLA CHE ALLA FINE VOTA SÌ – “SE CADESSE IL GOVERNO LA LEGA DAREBBE LA COLPA A NOI E NE ARRIVEREBBE UNO PEGGIORE”. POI ANNUNCIA “TANTI CAMBIAMENTI IN ARRIVO A SETTEMBRE”. RIMPASTO IN VISTA? (TONINELLI SI INCATENA ALLA POLTRONA)