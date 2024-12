SCIITA D’EMERGENZA – IL DITTATORE SIRIANO BASHAR AL ASSAD PUÒ CONTARE SUL SOSTEGNO DEI MUSULMANI SCIITI (L’IRAN E I SUOI BURATTINI DI HEZBOLLAH). IL DITTATORE SIRIANO, IN REALTÀ, È UN SEGUACE DELLA SETTA “ALAWITA”: UN CREDO A LUNGO PROIBITO, CHE SINCRETIZZA ASPETTI DELL'ISLAM CON IL CRISTIANESIMO E PRINCIPI GNOSTICI E NEOPLATONICI. GLI ALAWITI, PER ESEMPIO, BEVONO VINO, FESTEGGIANO IL NATALE E CREDONO CHE TUTTE LE PERSONE SIANO STATE STELLE E DOVRANNO REINCARNARSI SETTE VOLTE PER TORNARE IN CIELO...

[…] Gli Alawiti, da sempre estremamente laici, hanno avuto negli ultimi anni dei rapporti molto difficili con l’Occidente. […] Nonostante gli stretti rapporti con l’Iran e con gli Hezbollah libanesi, il sospetto di essere implicato in atti di terrorismo internazionale e la forte repressione interna, il regime degli Assad, ha comunque creato una cospicua borghesia laica. Ed è da questa che bisogna partire per ricostruire il paese.

Va anche detto, che la ferocia del regime non è poi così diversa da quella di molte forze islamiste legate ai paesi del Golfo e alla Turchia. Per non parlare del fatto che questi paesi, o parte delle loro società, almeno in una prima fase, sono state sospettate di avere chiuso un occhio, se non due, sull’espansione dell’Isis nella regione.

La religione alawita è un credo esoterico e rivelabile per gradi a pochi iniziati. Dal momento che questa religione è stata proibita per molto tempo, i suoi fedeli consideravano il dichiararsi sunniti o sciiti come una “specie di vestito puramente esteriore, mentre la sostanza del loro credo rimane misteriosa”. La gran parte degli alawiti non conosce la propria religione che è rivelata solamente a una stretta élite di fedeli.

Secondo alcuni la religione alawita si baserebbe su principi gnostici e neoplatonici. Tutte le persone all’inizio sarebbero state delle stelle e dovranno reincarnarsi almeno sette volte per poter tornare a essere tra le stelle insieme ad Ali. Gli Alawiti bevono poi vino come forma di comunione e festeggiano il Natale, facendo così propri, secondo alcune teorie, alcuni aspetti del cristianesimo. Prima dello scoppio della guerra civile meno del 64 % della popolazione siriana era sunnita, il 26 % era alawita, druso o sciita, mentre il 10% cristiano. Solamente se le varie fedi e gruppi culturali sapranno riconoscersi reciprocamente la Siria potrà rinascere.

