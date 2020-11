17 nov 2020 12:54

SCINTILLE TRA GIUSEPPE CONTE E IL SEGRETARIO GENERALE DELLA UIL, PIERPAOLO BOMBARDIERI, DURANTE UN BOTTA E RISPOSTA - IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO SI STIZZISCE PERCHE' NON AVEVA CAPITO CHE IL DIBATTITO FOSSE IN TEMPO REALE: “MA LEI E’ IN DIRETTA SULLA SUA PAGINA FACEBOOK? IO NON L’HO SENTITA, L’IMPORTANTE E’ SAPERLO, NON ABBIAMO NULLA NASCONDERE” - BOMBARDIERI RINTUZZA: “L’HO DETTO QUANDO C’ERANO I SUOI MINISTRI, LEI ERA ASSENTE” - VIDEO