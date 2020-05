Pietro Del Re per “la Repubblica”

INTERVISTA INTEGRALE:

ali dehere

silvia romano torna a casa a milano 3

ali dehere

Che cosa farete con quei soldi?

«In parte serviranno ad acquistare armi, di cui abbiamo sempre più bisogno per portare avanti la jihad, la nostra guerra santa. Il resto servirà a gestire il Paese: a pagare le scuole, a comprare il cibo e le medicine che distribuiamo al nostro popolo, a formare i poliziotti che mantengono l' ordine e fanno rispettare le leggi del Corano».

SILVIA ROMANO CON IL GIUBBOTTO ANTIPROIETTILE

Silvia Romano ha confessato di essersi convertita senza costrizioni.

«Perché ha sicuramente visto con i suoi occhi un mondo migliore di quello che conosceva in precedenza».

Dall' interno della cella dove la tenevate rinchiusa?

«Non mi risulta che sia sempre stata segregata».

al shabaab

E come giustifica il massacro dei 148 studenti nel campus di Garissa nel 2015 o quello degli oltre cinquecento civili in un mercato di Mogadiscio due anni dopo?

«Ognuno combatte la guerra con i mezzi di cui dispone. Gli Stati Uniti hanno i droni, noi i kamikaze».

attentato al shabaab all universita di garissa in kenya 6 attentato al shabaab all universita di garissa in kenya 5 attentato al shabaab all universita di garissa in kenya 7