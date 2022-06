SCURDAMMOCE ‘O PASSATO – DOPO AVER RANDELLATO PER ANNI DI MAIO, VINCENZO DE LUCA APRE A LUIGINO: “PUÒ DIVENTARE UN INTERLOCUTORE PER UN COMUNE PROGETTO RIFORMISTA. UNO NON VALE UNO? IO C’ERO ARRIVATO DIECI ANNI FA, FORSE CI POTEVA ARRIVARE PRIMA, MA MEGLIO TARDI CHE MAI” – VIDEO-RACCOLTA DEI “COMPLIMENTI” RIVOLTI DALLO SCERIFFO DI SALERNO AL MINISTRO DEGLI ESTERI: “SCIACALLO”, “CONIGLIO”, “DOVEVA FARE IL CARPENTIERE”, “IL SOLO NOME MI PROVOCA REAZIONI D’ISTINTO”

di maio de luca

(ANSA) - "Per le dichiarazioni che ha fatto credo proprio di sì. Se parla di concretezza, di rifiuto della demagogia, se ricorda a me che uno non vale uno, io che c'ero arrivato dieci anni fa per la verità, forse ci poteva arrivare un po' prima, ma meglio tardi che mai, dico di sì".

Così il governatore campano Vincenzo De Luca risponde alla domanda dei cronisti se con l'uscita dal M5s il ministro degli Esteri Di Maio possa diventare un interlocutore per un comune progetto riformista.

"Battute a parte - ha argomentato De Luca - se c'è una maturazione politica che va nella direzione della concretezza, che nasce dalla consapevolezza che cambiare la realtà non è un programma che realizzi con le battute e con gli slogan, devi avere la conoscenza della macchina amministrativa, devi valorizzare le competenze, devi avere una tenacia feroce nel concretizzare i tuoi programmi, se si va in questa direzione io credo che possa essere un bene per l'Italia.

LUIGI DI MAIO SI TOGLIE LA CRAVATTA

Quindi l'apertura vale per tutti, per Di Maio, per altre componenti". Quale prospettiva per il M5s senza Di Maio, chiedono i giornalisti a De Luca.

"Credo che valgano anche per loro questi obblighi. Io non credo - ha risposto De Luca - che ci sia spazio per avere nell'area riformista dieci componenti politiche, è una cosa ridicola.

Mi auguro che ci sia qualcuno che avvii un processo costituente, non è un lavoro che si chiude in due mesi, però può essere una cosa persino entusiasmante per le giovani generazioni".

