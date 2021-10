NO GREEN PASS DE’ PALAZZO! L’EX GRILLINA LAURA GRANATO, OGGI SENATRICE DI “ALTERNATIVA C’E”, NON MOSTRA IL GREEN PASS MA ENTRA A PALAZZO MADAMA. IL CONSIGLIO DI PRESIDENZA: "MAI PIU’. NON SI ENTRA SENZA CERTIFICATO" - IL GIORNO PRIMA GRANATO AVEVA ANNUNCIATO: NON HO INTENZIONE DI ESIBIRE LA TESSERA DELL'OBBEDIENZA.