"E PERCHÉ CAZZO PARLI ALLORA?" - RENATINO BRUNETTA, QUELLO CHE NON VUOLE IL SALARIO MINIMO, SBROCCA MALAMENTE IN FACCIA A UN UOMO DURANTE UN COMIZIO ELETTORALE IN VENETO: "AH SEI DIPENDENTE? E COSA CHIEDE IL TUO DATORE DI LAVORO? PERCHÉ NON TI METTI IN PROPRIO?" - POI NON LO FA RISPONDERE: “IL MICROFONO CE L’HO IO, COMANDO IO. CONTINUA A FARE IL TAPPEZZIERE, DIPENDENTE. IO HO AVUTO UN SOLO DATORE DI LAVORO, LO STATO”. LA SFURIATA SPARISCE DAL FILMATO PUBBLICATO SUI CANALI SOCIAL DEL MINISTRO... - VIDEO